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28.11.2021 09:42
Рубрика: Спорт

Владимир Поткин: Карлсен говорил, что будет действовать агрессивно

Текст: Анна Каляева (Дубай)
После завершения второй партии матча за шахматную корону, которую сам претендент Ян Непомнящий назвал "сумасшедшей", тренер россиянина Владимир Поткин ответил корреспонденту "Российской газеты" на возникшие у любителей шахмат вопросы.
Фото: instagram.com/vladimir_potkin64 Фото: instagram.com/vladimir_potkin64
Фото: instagram.com/vladimir_potkin64

Насколько Карлсену удалось удивить соперника в дебюте?

Владимир Поткин: Во второй партии Магнус действительно продемонстрировал мощную импровизацию в каталонском начале. Ян отреагировал спокойно. Получил перевес по ходу партии, но белые фигуры Магнуса держали напряжение и были сосредоточены на атаку короля. Партия получилась очень живая. В ней Ян отлично решил все поставленные перед ним задачи.

Но это стоило Яну долгих раздумий и риска попадания в цейтнот.

Владимир Поткин: Во время всего чемпионского цикла Ян достаточно грамотно использует своё время, без форсажа. Напротив, это позволяет ему держать контроль за ситуацией на доске.

Можно ли по характеру борьбы считать вторую партию продолжением первой?

Владимир Поткин: Магнус на старте играет достаточно активно и борется за инициативу, но это не выглядит неожиданно. Он и до матча говорил о том, что будет действовать агрессивно в начале.

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