Андрей Зубков: Очень серьезно готовились к исландцам

Андрей Зубков: Мы готовились к исландцам очень серьезно. Посмотрели их игру с Нидерландами, они выглядели довольно неплохо: они бежали, забили очень много трехочковых. Поэтому мы очень серьезно настраивались. Выложились на все сто, если не брать в расчет четвертую четверть, в которой немного расслабились. Самое главное, что выиграли.

В первой четверти дали сопернику набрать всего четыре очка. За счет чего это получилось?

Андрей Зубков: Мы вышли с полным настроем, говорили о том, что неважно, какая команда будет играть против нас. Все бегали за своими игроками, защищались, вот и получился такой результат.

О чем говорили в перерыве?

Андрей Зубков: Не потерять концентрацию, не дать оппоненту забить пару легких мячей, чтобы не сократить большую разницу.

Вы сами раззабивались только во второй половине матча…

Андрей Зубков: Пока разбегался, разогрелся, потом во второй половине забил.

Легко ли вам было адаптироваться к системе Зорана Лукича, особенно учитывая тот факт, что вы пропустили первый матч…

Андрей Зубков: Мы же ребята русские и нам легко найти взаимопонимание в любой команде. Понимаем друг друга с полуслова. В этом большой плюс для нас. А так не могу сказать, что имеют место какие-то тяжелые системы. Мы с ними сталкивались, просто надо запомнить их названия. Повторю, мы с ребятами все хорошо общаемся, не сказать, что дружим, но, думаю, к чемпионату Европы в следующем году будем дружить и покажем там хороший результат.