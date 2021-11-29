Чемпионы Европы могут сыграть на вылет с Португалией на ЧМ-2022

Согласно жеребьевке стыковочных матчей либо Италия, либо Португалия, если они победят своих соперников в полуфиналах, точно не попадут на чемпионат мира 2022 года в Катаре.

У сборной Италии крепкий тыл, и это заслуга голкипера Джанлуиджи Доннаруммы, выступающего за ПСЖ. Фото: Getty Images

Итальянцы являются четырехкратными чемпионами мира, тем не менее на прошлое мировое первенство, которое прошло в 2018 году в России, они не отобрались. Сможет ли сборная Италии, которая выиграла этим летом чемпионат Европы, избежать повторения этого нелицеприятного сценария?

Для того чтобы сразиться с Португалией, Италии еще нужно обыграть 24 марта команду Северной Македонии. После оглашения результатов жеребьевки La Gazzetta dello Sport и Il Fatto Quotidiano дружно окрестили скуадру адзурру "неудачниками". И если сборную Северной Македонии они называют "сильным, но доступным соперником", но насчет португальцев у спортивных обозревателей иллюзий нет, ибо, по их мнению, итальянцам придется играть с "самым ужасным противником, встречи с которым все стремятся избежать".

"Финал рискует быть наихудшим из возможных сценариев: плей-офф в Лиссабоне против Криштиану Роналду и его друзей", - пишет Il Fatto Quotidiano. Этот пессимизм разделяют многие пользователи соцсетей, которые уже спешат поздравить португальцев с победой.

Наставник сборной Роберто Манчини признает, что жеребьевка "могла бы пройти лучше", но тем не менее он не теряет надежды на положительный исход.

"Мы уверены в себе и настроены позитивно. Нам удастся пройти плей-офф только в том случае, если будем сплоченными. Надеюсь, что все игроки нам будут доступны", - подчеркнул Манчини.

Поскольку многие эксперты связывают последние неудачи сборной с неправильным подбором игроков, Итальянская федерация футбола (FIGC) решила сделать "ход конем". Глава федерации Габриэле Гравина заявил о намерении к стыковочным матчам натурализовать трех игроков. В прессе активно муссируются имена трех бразильцев - защитника "Лацио" Луисе Фелипе, защитника "Ромы" Рожере Ибанесе и хавбека "Кальяри" Жоао Педро.