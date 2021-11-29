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29.11.2021 05:25
Рубрика: Спорт

"Химки" и "Краснодар" забили на двоих шесть мячей

Текст: Сергей Литвинов
Российская газета - Федеральный выпуск № 270(8621)
На выходных в российской Премьер-лиге (РПЛ) состоялись матчи 16-го тура. Интересных событий в нем было достаточно, а один из самых ярких поединков состоялся за пределами МКАД - "Химки" против "Краснодара" (3:3).
Футболисты "Химок" (в черном) дважды вели в счете в игре с "Краснодаром", но одержать победу так и не сумели - 3:3. Фото: РИА Новости Футболисты "Химок" (в черном) дважды вели в счете в игре с "Краснодаром", но одержать победу так и не сумели - 3:3. Фото: РИА Новости
Футболисты "Химок" (в черном) дважды вели в счете в игре с "Краснодаром", но одержать победу так и не сумели - 3:3. Фото: РИА Новости

В отличие от большинства конкурентов в битве за призовые места, краснодарцы в нынешнем сезоне не участвуют в еврокубках. А значит, у них больше времени на подготовку к играм чемпионата, чем у тех же "Зенита" или "Локомотива". Но на практике южане пока не особо впечатляют. Вот и в противостоянии с подмосковной командой "быки" едва не остались ни с чем, хотя вели в счете после первого тайма 1:0. После перерыва "Химки" дважды выходили вперед, однако гости вырвали ничью. Впрочем, вряд ли они могут быть довольны таким результатом.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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- Мы просто безобразно действовали во второй половине. У нас не было движения, мы думали, что на полуспущенных докатим до победы. Считали, соперник сдался, однако "Химки" изменили игру, - не скрывал своего негодования главный тренер южан Виктор Гончаренко.

Отдельная тема - пенальти. В поединке с "Химками" свою попытку не использовал Гжегож Крыховяк. Футболисты "Краснодара" в пятый раз в этом сезоне не могут забить с "точки", а всего таких попыток у них было девять. "Быки" повторили антирекорды "Зенита" (пять голов из 11 ударов с пенальти) и "Ахмата" (5/10), установленные в прошлом сезоне.

- Пенальти - это какая-то беда. Мы меняем бьющих, но ситуация не меняется, - признался Гончаренко.

Что касается "Химок", то после возвращения на пост главного тренера Игоря Черевченко команда дважды сыграла вничью с одними из лидеров РПЛ - ЦСКА (0:0) и вот теперь с "Краснодаром". При этом в обоих случаях "красно-черные" вполне могли претендовать на большее: в игре с армейцами у подмосковного клуба было численное преимущество после удаления Бруно Фукса, а с "быками", как уже было отмечено ранее, подопечные Черевченко дважды вели в счете.

- В целом результат матча с "Краснодаром" закономерен. Я доволен ребятами, поскольку им удалось за счет характера добавить после перерыва, - отметил Черевченко. - Но должен сказать, что третий мяч в наши ворота - это один из таких голов, которые нельзя пропускать. Надо быть внимательнее в собственной штрафной и не упускать там форвардов соперника.

Краснодарцы не забили в этой встрече пятый пенальти в сезоне, повторив антирекорд "Зенита"

Один из мячей в ворота "Краснодара" забил вышедший на замену Денис Глушаков, который хоть и пропустил немало времени из-за травмы, но идет на третьем месте в списке лучших бомбардиров РПЛ, отставая только от форвардов "Уфы" и "Зенита" - Гамида Агаларова (13 голов) и Артема Дзюбы (10 голов) соответственно. У Глушакова в активе семь голов. Столько же забили Матео Кассьерра ("Сочи"), Сердар Азмун ("Зенит") и Федор Смолов ("Локомотив").

Фото: Сергей Фадеичев/ ТАСС
"Зенит" и "Динамо" продолжают биться за чемпионство

В двух остальных субботних матчах "Урал" сыграл вничью с "Сочи" (1:1), а "Ахмат" победил на своем поле "Ростов" - 2:0. Накануне, уже после подписания номера "РГ" в печать в РПЛ состоялись еще три игры: "Нижний Новгород" - "Крылья Советов", "Рубин" - "Динамо" и центральная встреча тура, в которой ЦСКА принимал лидера чемпионата питерский "Зенит". Ну а сегодня свои поединки проведут участники еврокубков - "Локомотив" отправится в Тулу к "Арсеналу", а "Спартак" попытается одолеть на выезде "Уфу".

На момент подписания номера "РГ" в печать ситуация в верхней части турнирной таблицы Премьер-лиги была следующей: "Зенит" (33 очка), "Динамо" (29), "Сочи" (28), "Локомотив" (25), "Краснодар" (25), ЦСКА, "Ахмат" (по 24), "Крылья Советов" (23).

Статистика

"Урал" - "Сочи" - 1:1

Голы: Аугустиняк, 34 - Нобоа, 68.

"Ахмат" - "Ростов" - 2:0

Голы: Полярус, 27 - пен., Себай, 76.

"Химки" - "Краснодар" - 3:3

Голы: Набиуллин, 54, Глушаков, 56, Долгов, 71 - Классон, 6, Кабелла, 67, Ильин, 80.

Тем временем

Бразильский "Палмейрас" обыграл "Фламенго" со счетом 2:1 в финале Кубка Либертадорес в Монтевидео и во второй раз подряд стал обладателем трофея. Основное время матча завершилось вничью, а в начале дополнительного времени победный мяч у "зеленых" забил Дейверсон. К слову, "Палмейрас" стал последним участником клубного чемпионата мира, который пройдет в Объединенных Арабских Эмиратах в начале следующего года. В турнире сыграют шесть триумфаторов главных континентальных соревнований, а также лучший клуб принимающей клубный ЧМ страны. Помимо "Палмейраса" в соревнованиях выступят: "Аль-Хиляль" (Саудовская Аравия), "Аль-Ахли" (Египет), "Монтеррей" (Мексика), "Окленд Сити" (Новая Зеландия), "Аль-Джазира" (ОАЭ) и лондонский "Челси". В прошлом году победителем клубного ЧМ стала мюнхенская "Бавария", одолевшая в финале мексиканский "Тигрес" (1:0).

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