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29.11.2021 14:56
Рубрика: Спорт

"МЮ" объявил о назначении Рангника главным тренером до конца сезона

Текст: Максим Домчев
Ральф Рангник назначен главным тренером "Манчестер Юнайтед", сообщается на официальном сайте английского футбольного клуба. Он сменил на этом посту Уле-Гуннара Сульшера, который ранее был отправлен в отставку.
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS
Фото: EPA
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Отмечается, что 63-летний немецкий специалист будет руководить клубом до конца сезона, после чего перейдет на должность консультанта сроком на два года.

Ранее Рангник возглавлял "Штутгарт", "Ганновер", "Шальке", "Хоффенхайм", "Лейпциг". С июля он занимает должность руководителя по спорту и развитию в московском "Локомотиве".

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