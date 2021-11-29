"МЮ" объявил о назначении Рангника главным тренером до конца сезона

Отмечается, что 63-летний немецкий специалист будет руководить клубом до конца сезона, после чего перейдет на должность консультанта сроком на два года.

Ранее Рангник возглавлял "Штутгарт", "Ганновер", "Шальке", "Хоффенхайм", "Лейпциг". С июля он занимает должность руководителя по спорту и развитию в московском "Локомотиве".