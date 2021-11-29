Новый капитан сборной по баскетболу - о матчах с Италией и Исландией

Накануне об итогах первого матча и о сегодняшней игре специально для "РГ" рассказал новый капитан сборной Семен Антонов.

Зоран Лукич на пресс-конференции после победы над Италией сказал, что даже рад, что команда не смогла оторваться от итальянцев и решила все вопросы именно в четвертой четверти. Насколько такая победа важна для обновленной сборной России?

Семен Антонов: Самое важное, что нам удалось победить хорошую команду, которой в прошлом квалификационном турнире мы уступили в двух матчах. С психологической точки зрения это был важный этап в процессе формирования нового коллектива. Нам нужно было почувствовать философию главного тренера, ее принципы. Понятно, еще много над чем надо работать, что исправлять и улучшать. А по игре: в первой половине мы позволили итальянцам набрать слишком много очков второго шанса. То есть, мы в принципе хорошо защищались, но потом они подбирали, забивали. Но после большого перерыва мы исправили эти ошибки, стали лучше контролировать свой щит, и, наверное, перебегали соперника, все-таки команда у нас бегущая. Они подсели, мы создали открытые броски на периметре и смогли их реализовать.

За сборную России сыграли сразу четыре новичка. Как оценишь их дебют?

Семен Антонов: Не хочу никого выделять. Мы были сильны как коллектив. Все внесли свой вклад. Конечно, если смотреть по статистике, Серега Торопов провел безумный матч. Но тот же Влад Емченко, может, и немного сыграл, но старался. Все ребята, в принципе, хорошо работают на протяжении этого сбора и здорово проявили себя в игре, благо Лукич задействовал всех, кто был в заявке.

К сборной присоединились игроки из "Зенита". Как они влились в команду?

Семен Антонов: В пятницу утром парни вернулись из Греции, где "Зенит" играл с "Панатинаикосом", побывали на матче с Италией, были в раздевалке, поддерживали нас. В принципе, времени было не так много, ребятам надо запомнить максимальное количество комбинаций. Нужно уяснить какие-то принципы защиты, потому что в разных клубах они разные. А что касается адаптации в коллективе, тут никаких проблем: все давно друг друга уже знают.

Легко ли тебя отпустил ЦСКА в сборную? Участвовал ли ты в переговорном процессе?

Семен Антонов: Не участвовал. Зоран рассказывал, что он сам звонил, договаривался. Очень рад, что ЦСКА предоставил нам - мне, Саше Хоменко и Вове Ивлеву шанс сыграть за сборную. Тем более сейчас, когда многие федерации жалуются на клубы Евролиги, которые не отпускают игроков в национальные команды.

Какие задачи ставил перед тобой Лукич, когда назначал капитаном?

Семен Антонов: Я был капитаном, когда играл у Лукича в "Нижнем Новгороде", и знаю, что это значит. Капитан - это такой мост между главным тренером и раздевалкой. Капитан доносит слова игроков до тренера и наоборот. Должно быть хорошее общение и доверие между людьми. У нас с Зораном в этом плане все отлично, мне кажется. Ну и, конечно, для меня лично очень важно было выиграть первый матч за сборную в качестве капитана. В моем понимании, как и главный тренер, капитан несет дополнительную ответственность за коллектив.

Понятно, что с Италией был добыт очень хороший результат, но в чем нужно прибавить нашей команде?

Семен Антонов: Нужно включаться в игру с первых минут, особенно в том, что касается подборов под своим щитом, тем более у исландцев есть ярко выраженный большой. Он будет создавать проблемы в трехсекундной зоне, поэтому нужно забирать подбор и развивать атаки за счет преимущества в скорости. Где-то надо попытаться снизить количество потерь. Ну и до идеального взаимопонимания между игроками пока что далеко. У нас не так много времени на то, чтобы почувствовать друг друга. Думаю, на сборе летом этому будет уделено особое внимание.

Что из себя представляет сегодняшний соперник?

Семен Антонов: Особо ничего не могу сказать о них. У Исландии несколько неплохих игроков на периметре, ярко выраженный центровой. Но главное для нас - с первых минут следовать плану на игру, иначе исландцы могут преподнести неприятный сюрприз. Надеюсь, на матч с Исландией нас придет поддержать еще больше людей. Когда играешь при своих трибунах, это реально шестой игрок на площадке.