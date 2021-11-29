Обновленная сборная по баскетболу начала отбор на ЧМ с победы

Сегодня мужская сборная по баскетболу проведет на паркете петербургского дворца спорта "Юбилейный" второй матч квалификации Кубка мира-2023 против Исландии. В первом наши уверенно обыграли итальянцев - 92:78.

Итальянцы (в белом) так и не придумали, что противопоставить сборной России. Фото: Михаил Синицын

В Санкт-Петербург я летел на самолете, названном в честь... легендарного тренера Александра Гомельского. Смею думать, что "папа" отечественного баскетбола таким образом как бы передавал привет нашей сборной, которая в Питере открыла новую страницу в своей истории.

У россиян - новый главный тренер Зоран Лукич, новый капитан Семен Антонов, огромное количество дебютантов. В заявку на первый матч попали сразу четыре новичка - Александр Ганькевич, Владислав Емченко, Сергей Торопов и Александр Хоменко. После долгого перерыва вернулся в команду Вячеслав Зайцев. Символично, что первые матчи национальной команды в обновленной конфигурации было решено отдать Санкт-Петербургу: в городе на Неве мужская сборная России не играла еще ни разу.

Экзаменовать эту сборную России выпало Италии. В квалификации Евробаскета-2022 матерые итальянцы обыграли наших дважды и наверняка собирались продлить свою серию, даром, что считались фаворитами. Но реальный расклад сил оказался совсем другим.

- Если честно, ждал чуть более скованной игры, - признался после матча президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко. - Потому что первая игра, новый тренер, обновленный состав, много новых лиц, пандемия с невозможностью собрать полный зал - много очень факторов, которые могли бы сковывать. Но скованную игру я увидел буквально только в первые две минуты, после чего мы раскочегарились, действовали с позиции силы, прессинговали.

Сборная России несколько раз пыталась уйти в отрыв от соперника, но итальянцам вновь и вновь удавалось вернуться в игру. Окончательно снять все вопросы удалось лишь в четвертой четверти.

- Даже рад, что мы не смогли оторваться раньше. В четвертой четверти показали отличную защиту. Из защиты появились отличные броски в атаке, и мы добыли победу, - констатировал Зоран Лукич.

В первом для себя матче в качестве главного тренера сборной сербский тренер дал проявить себя всем игрокам, попавшим в заявку. А новички Хоменко и Торопов и вовсе начали матч в стартовой пятерке. Дебютанты не подвели. Отдельно, пожалуй, стоит сказать о Сергее Торопове. Свой первый матч за сборную человек провел в 32 года, причем еще совсем недавно он выступал во втором по силе баскетбольном дивизионе, Суперлиге. То, что Торопов дорос до национальной команды, он доказал в игре с итальянцами, набрав 18 очков. Больше только у Антона Астапковича - 21.

Как сказал Андрей Кириленко, "драматически сильный шаг вперед. Если ты дебютируешь в сборной, то должен это делать вот так".

Где будем смотреть

29 ноября, понедельник, "Матч! Игра"

20.00. Россия - Исландия. Прямая трансляция.