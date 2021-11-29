Обновленная сборная по баскетболу начала отбор на ЧМ с победы

Новости

В центре Праги прошел митинг против жестких коронавирусных ограничений 00:31
Умер дизайнер Вирджил Абло 28.11.2021
Марокко временно прекратит прием пассажирских авиарейсов 28.11.2021
Овечкин забросил 749-ю шайбу в НХЛ 28.11.2021
В Швейцарии избиратели поддержали введение сертификата вакцинации 28.11.2021
У православных начался Рождественский пост 28.11.2021
ВОЗ: Пока неизвестно, опаснее ли омикрон других штаммов коронавируса 28.11.2021
В Калмыкии ограничения по COVID-19 продлили до 23 января 2022 года 28.11.2021
Израиль разрешил отслеживать местоположение носителей омикрон-штамма 28.11.2021
Зоран Лукич: Два дня говорим про настрой на Исландию 28.11.2021
До 1 623 сократилось количество военнослужащих с коронавирусом 28.11.2021
Медведев выразил соболезнования в связи со смертью Градского 28.11.2021
В Москве квартиру "нарезали" на шесть студий 28.11.2021
Песков не будет пока делать назальную вакцину от коронавируса 28.11.2021
Песков назвал беспочвенными утверждения об агрессивных намерениях России 28.11.2021
Песков назвал формат возможной встречи Путина с Байденом 28.11.2021
Российские лыжники заняли весь пьедестал на этапе Кубка мира 28.11.2021
Во Франции рак простаты признают профессиональным заболеванием 28.11.2021
В некоторых регионах официальная стоимость жилья поднимется почти вдвое 28.11.2021
В Берлине призвали конгресс США не вводить санкции против "Северного потока-2" 28.11.2021
В Перу в результате мощного землетрясения обрушилась башня 16-го века 28.11.2021
"Динамо" на последних минутах вырвало победу над "Рубином" 28.11.2021
Российский биатлонист забыл палки и опоздал на старт спринта 28.11.2021
Ушел из жизни основатель одной из команд "Формулы-1" Фрэнк Уильямс 28.11.2021
В США назвали способ защититься от нового штамма коронавируса "омикрон" 28.11.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Где в Москве можно покататься на коньках, лыжах и с горок
Где в Москве можно покататься на коньках, лыжах и с горок
После публикации "РГ" за Максима заступилась прокуратура
После публикации "РГ" за Максима заступилась прокуратура
Что изменится в жизни россиян в декабре
Что изменится в жизни россиян в декабре
29.11.2021 00:05
Рубрика: Спорт

Обновленная сборная по баскетболу начала отбор на ЧМ с победы

Текст: Илья Соболев (Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 270(8621)
Сегодня мужская сборная по баскетболу проведет на паркете петербургского дворца спорта "Юбилейный" второй матч квалификации Кубка мира-2023 против Исландии. В первом наши уверенно обыграли итальянцев - 92:78.
Итальянцы (в белом) так и не придумали, что противопоставить сборной России. Фото: Михаил Синицын

В Санкт-Петербург я летел на самолете, названном в честь... легендарного тренера Александра Гомельского. Смею думать, что "папа" отечественного баскетбола таким образом как бы передавал привет нашей сборной, которая в Питере открыла новую страницу в своей истории.

У россиян - новый главный тренер Зоран Лукич, новый капитан Семен Антонов, огромное количество дебютантов. В заявку на первый матч попали сразу четыре новичка - Александр Ганькевич, Владислав Емченко, Сергей Торопов и Александр Хоменко. После долгого перерыва вернулся в команду Вячеслав Зайцев. Символично, что первые матчи национальной команды в обновленной конфигурации было решено отдать Санкт-Петербургу: в городе на Неве мужская сборная России не играла еще ни разу.

Экзаменовать эту сборную России выпало Италии. В квалификации Евробаскета-2022 матерые итальянцы обыграли наших дважды и наверняка собирались продлить свою серию, даром, что считались фаворитами. Но реальный расклад сил оказался совсем другим.

- Если честно, ждал чуть более скованной игры, - признался после матча президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко. - Потому что первая игра, новый тренер, обновленный состав, много новых лиц, пандемия с невозможностью собрать полный зал - много очень факторов, которые могли бы сковывать. Но скованную игру я увидел буквально только в первые две минуты, после чего мы раскочегарились, действовали с позиции силы, прессинговали.

Фото: Михаил Синицын/РГ
Зоран Лукич: Два дня говорим про настрой на Исландию

Сборная России несколько раз пыталась уйти в отрыв от соперника, но итальянцам вновь и вновь удавалось вернуться в игру. Окончательно снять все вопросы удалось лишь в четвертой четверти.

- Даже рад, что мы не смогли оторваться раньше. В четвертой четверти показали отличную защиту. Из защиты появились отличные броски в атаке, и мы добыли победу, - констатировал Зоран Лукич.

В первом для себя матче в качестве главного тренера сборной сербский тренер дал проявить себя всем игрокам, попавшим в заявку. А новички Хоменко и Торопов и вовсе начали матч в стартовой пятерке. Дебютанты не подвели. Отдельно, пожалуй, стоит сказать о Сергее Торопове. Свой первый матч за сборную человек провел в 32 года, причем еще совсем недавно он выступал во втором по силе баскетбольном дивизионе, Суперлиге. То, что Торопов дорос до национальной команды, он доказал в игре с итальянцами, набрав 18 очков. Больше только у Антона Астапковича - 21.

Как сказал Андрей Кириленко, "драматически сильный шаг вперед. Если ты дебютируешь в сборной, то должен это делать вот так".

Где будем смотреть

29 ноября, понедельник, "Матч! Игра"

20.00. Россия - Исландия. Прямая трансляция.

Спорт Баскетбол