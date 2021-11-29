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29.11.2021 06:36
Рубрика: Спорт

Камчатский спортсмен покорил высоту Эвереста

Текст: Дина Непомнящая

Кроссфитер из Петропавловска-Камчасткого Виталий Хамайко устроил необычный забег на сопке Мишенной. Он 67 раз поднялся на нее, чтобы покорить высоту, равную высоте Эвереста.

Фото: AFP/Prakash MATHEMA
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Как объяснил спортсмен ТАСС, таким образом он решил не просто проверить свои силы, а привлечь других к занятиям спортом.

"Моя глобальная идея - популяризация здорового образа жизни. Мне надоело, что сегодня везде люди обсуждают одно и то же, что произошла подмена понятия "здоровье". Надо двигаться, заниматься здоровьем, укреплять его, но для большинства людей не хватает мотивации, чтобы начать это делать. Может быть, мой ультрамарафон на кого-то повлияет", - говорит Виталий Хамайко.

Он рассказал, что за 32 часа 34 минуты преодолел расстояние в 168,5 километра, набрав при этом высоту 9196 метров. Полностью воссоздать условия подъема на Эверест кроссфитер не пытался, это невозможно. Но задачу покорить подобную высоту он выполнил.

Вместе с ним на сопку поднимались и другие камчатские спортсмены. В основном это были довольно подготовленные люди.

"Если, глядя на них, кто-то захочет начать заниматься, или подняться на сопку, или просто прогуляться - это уже победа", - считает Виталий.

Спортсмен за полуторадневный марафон потерял восемь килограммов веса.

Справка "РГ"

Высота сопки Мишенная составляет примерно 400 метров. Высота Эвереста - 8849 метров.

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