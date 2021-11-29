Камчатский спортсмен покорил высоту Эвереста

Кроссфитер из Петропавловска-Камчасткого Виталий Хамайко устроил необычный забег на сопке Мишенной. Он 67 раз поднялся на нее, чтобы покорить высоту, равную высоте Эвереста.

Как объяснил спортсмен ТАСС, таким образом он решил не просто проверить свои силы, а привлечь других к занятиям спортом.

"Моя глобальная идея - популяризация здорового образа жизни. Мне надоело, что сегодня везде люди обсуждают одно и то же, что произошла подмена понятия "здоровье". Надо двигаться, заниматься здоровьем, укреплять его, но для большинства людей не хватает мотивации, чтобы начать это делать. Может быть, мой ультрамарафон на кого-то повлияет", - говорит Виталий Хамайко.

Он рассказал, что за 32 часа 34 минуты преодолел расстояние в 168,5 километра, набрав при этом высоту 9196 метров. Полностью воссоздать условия подъема на Эверест кроссфитер не пытался, это невозможно. Но задачу покорить подобную высоту он выполнил.

Вместе с ним на сопку поднимались и другие камчатские спортсмены. В основном это были довольно подготовленные люди.

"Если, глядя на них, кто-то захочет начать заниматься, или подняться на сопку, или просто прогуляться - это уже победа", - считает Виталий.

Спортсмен за полуторадневный марафон потерял восемь килограммов веса.

Справка "РГ"

Высота сопки Мишенная составляет примерно 400 метров. Высота Эвереста - 8849 метров.