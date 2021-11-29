Гол Соболева принес "Спартаку" ничью в матче с "Уфой"

Московский "Спартак" спасся от поражения в матче 16-го тура чемпионата России против "Уфы", сравняв счет в компенсированное время - 1:1.

Все-таки трудно отыскать логику в выступлениях "красно-белых". Команда дважды побеждает "Наполи" в Лиге Европы, борется на равных с "Лестером", но в национальном первенстве откровенно проваливается. Последнюю победу в Премьер-лиге команда Руя Витории одержала в начале октября: третьего числа в гостях против "Ахмата" (1:0). С тех пор спартаковцы в шести турах набрали лишь четыре очка.

Вот и в матче с "Уфой" все было близко к очередному поражению. На 70-й минуте хозяева открыли счет усилиями Алексея Никитина, а за несколько минут до конца гости остались в меньшинстве после удаления Николая Рассказова. Казалось, хозяева отстоят победу, однако уже в добавленное время Никитин нарушил правила в своей штрафной на Александре Соболеве. Сам пострадавший и принялся бить - 1:1.

Что касается турнирной таблицы, то "Спартак" остался на десятой строчке, имея в своем активе 20 очков. В свою очередь уфимцы занимают 12-е место (15 очков).