Роналду объяснил свое отсутствие на церемонии вручения "Золотого мяча"

Новости

Алексей Рыбников временно возглавит "Градский Холл" 23:33
Не менее пяти человек погибли во время урагана в Стамбуле 23:29
Овечкин признан первой звездой недели в НХЛ 23:08
В Австрии планируют штрафовать за отказ от вакцинации 22:32
Новое лекарство "МИР-19" будет эффективным против штамма "омикрон" 21:45
В Японии ученые вылечили обезьяну от ВИЧ 21:38
376 453 человека в Вооруженных силах прошли ревакцинацию 21:27
Первое совместное учение ВМФ России и ВМС стран АСЕАН пройдет в Индонезии 21:15
Путин и Лукашенко обсудили ситуацию на белорусско-польской границе 21:11
Захарова: Гумпомощь Донбассу не противоречит Минским соглашениям 20:56
Песков назвал ответственных за возможные ограничения по "омикрон"-штамму 20:39
В Крыму ураганный ветер оставил без электричества 56 тысяч человек 20:37
Гинцбург: Детскую вакцину от ковида надо включить в нацкалендарь прививок 20:34
В Крыму ослабили антиковидные ограничения 20:21
Первый случай заражения штаммом "омикрон" выявили в Испании 20:17
МЧС Крыма предупредило об усилении ветра до ураганного 20:14
В Москве завершился международный фестиваль, посвященный 700-летию Данте 20:04
Генконсульство: Россиян среди погибших в результате урагана в Стамбуле нет 19:49
МВД просит продлить арест бывшей замминистра просвещения Марине Раковой 19:42
МИД РФ возложил ответственность на НАТО за происходящее на границе Беларуси 18:50
В Крыму сильный ветер обесточил города и повалил деревья 18:48
Криштиану Роналду не приедет на церемонию вручения "Золотого мяча" 18:48
Суд арестовал водителя BMW, которого задерживали со стрельбой в Москве 18:35
Суд оштрафовал Google еще на 3 миллиона рублей 18:10
Фестиваль "Дипломатия Дружбы" объединил почти 15 тысяч школьников из России и Китая 17:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Вечорко: Даже выйдя из "красной зоны", визитеры не поверили в происходящее
Вечорко: Даже выйдя из "красной зоны", визитеры не поверили в происходящее
Верховный суд объяснил, в каком случае наследуется неприватизированное жилье
Верховный суд объяснил, в каком случае наследуется неприватизированное жилье
Что изменится в жизни россиян в декабре
Что изменится в жизни россиян в декабре
29.11.2021 22:05
Рубрика: Спорт

Роналду объяснил свое отсутствие на церемонии вручения "Золотого мяча"

Текст: Артур Нанян
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду рассказал о причинах отсутствия на церемонии вручения "Золотого мяча", которое пройдет сегодня в Париже.

По словам Роналду, он сосредоточен на подготовке к следующей игре "красных дьяволов" - 2 декабря против лондонского "Арсенала". Кроме того, португалец обвинил во лжи главного редактора издания France Football (именно оно вручает "Золотой мяч") Паскаля Ферре. Ранее Ферре заявил, что Роналду лично назвал ему главную цель в карьере - завоевать больше "Золотых мячей", чем Лионель Месси.

Фото: AP Photo/Kamil Zihnioglu
Стали известны первые итоги голосования за "Золотой мяч"

"Ферре солгал, говоря о том, что я якобы признался ему, что моя единственная цель - завершить карьеру с большим количеством "Золотых мячей", чем Месси. Ферре использовал мое имя, чтобы продвигать себя и издание, в котором он работает. Недопустимо, чтобы человек, ответственный за вручение такой престижной награды, лгал таким образом, проявляя полное неуважение к тому, кто всегда с почтением относился к France Football и их призу", - написал Криштиану в Instagram.

Напомним, что до сей поры в активе Месси было шесть "Золотых мячей", у Роналду - пять.

Спорт Футбол Игроки и тренеры Криштиану Роналду