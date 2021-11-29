Роналду объяснил свое отсутствие на церемонии вручения "Золотого мяча"

По словам Роналду, он сосредоточен на подготовке к следующей игре "красных дьяволов" - 2 декабря против лондонского "Арсенала". Кроме того, португалец обвинил во лжи главного редактора издания France Football (именно оно вручает "Золотой мяч") Паскаля Ферре. Ранее Ферре заявил, что Роналду лично назвал ему главную цель в карьере - завоевать больше "Золотых мячей", чем Лионель Месси.

"Ферре солгал, говоря о том, что я якобы признался ему, что моя единственная цель - завершить карьеру с большим количеством "Золотых мячей", чем Месси. Ферре использовал мое имя, чтобы продвигать себя и издание, в котором он работает. Недопустимо, чтобы человек, ответственный за вручение такой престижной награды, лгал таким образом, проявляя полное неуважение к тому, кто всегда с почтением относился к France Football и их призу", - написал Криштиану в Instagram.

Напомним, что до сей поры в активе Месси было шесть "Золотых мячей", у Роналду - пять.