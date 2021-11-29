Сергей Панов: Эта сборная - мечта Зорана Лукича

Сергей Панов: Две победы всегда радуют. На своей площадке надо брать сто процентов. Пока мы выполнили из них семьдесят: впереди домашняя игра с Нидерландами. Дальше пойдут выездные игры. Поживем-увидим. Старт неплохой. Как сказали бы космонавты: "Две игры, полет нормальный".

Какой баскетбол исповедует эта команда?

Сергей Панов: Типичная команда под управлением Лукича. Организованная. Ему удалось добиться желаемого, потому что многие игроки знают его систему, приняли ее. Вписать в нее небольшое количество игроков было не сложно. Есть, куда добавлять. Сегодняшняя игра показала, что недостаточно были сконцентрированы. Концовку можно проводить и получше. Будем над этим работать. Надеюсь, дальше будет лучше.

Вы уже увидели проявления системы Лукича?

Сергей Панов: Она понятна. Это жесткая, агрессивная защита, хорошее движение мяча. Все то, что, наверное, хотелось бы видеть любому тренеру. А здесь еще добавляется взаимопонимание игроков. Поэтому стартовать ему было чуть-чуть полегче, чем другому новому тренеру.

Когда, на ваш взгляд, команда "выйдет на проектные мощности"?

Сергей Панов: Вообще хорошая команда создается три года. Начинают играть на третий год. Поэтому будем ждать, что к 2024 году заиграют на полную.

Как оцените потенциал этой сборной?

Сергей Панов: Я всегда говорил, что в России много хороших игроков. Думаю, что нынешняя команда - мечта Зорана Лукича, который хотел тренировать именно этих игроков. Единицы из тех, кого он хотел, не попали в команду. Процентов на 80 его мечта сбылась.