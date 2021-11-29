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29.11.2021 23:40
Рубрика: Спорт

Сергей Панов: Эта сборная - мечта Зорана Лукича

Текст: Илья Соболев ( Санкт-Петербург)
Генеральный менеджер "Нижнего Новгорода" Сергей Панов, не так давно занимавший аналогичный пост в сборной, побывал на двух стартовых матчах нашей команды в Санкт-Петербурге. Напомним, россияне последовательно обыграли итальянцев (92:78) и исландцев (89:65). После окончания второй игры Сергей Юрьевич поделился впечатлениями от увиденного.

Сергей Панов: Две победы всегда радуют. На своей площадке надо брать сто процентов. Пока мы выполнили из них семьдесят: впереди домашняя игра с Нидерландами. Дальше пойдут выездные игры. Поживем-увидим. Старт неплохой. Как сказали бы космонавты: "Две игры, полет нормальный".

Фото: Михаил Синицын/РГ
Зоран Лукич: То, что было в четвертой четверти, это не качество

Какой баскетбол исповедует эта команда?

Сергей Панов: Типичная команда под управлением Лукича. Организованная. Ему удалось добиться желаемого, потому что многие игроки знают его систему, приняли ее. Вписать в нее небольшое количество игроков было не сложно. Есть, куда добавлять. Сегодняшняя игра показала, что недостаточно были сконцентрированы. Концовку можно проводить и получше. Будем над этим работать. Надеюсь, дальше будет лучше.

Вы уже увидели проявления системы Лукича?

Сергей Панов: Она понятна. Это жесткая, агрессивная защита, хорошее движение мяча. Все то, что, наверное, хотелось бы видеть любому тренеру. А здесь еще добавляется взаимопонимание игроков. Поэтому стартовать ему было чуть-чуть полегче, чем другому новому тренеру.

Когда, на ваш взгляд, команда "выйдет на проектные мощности"?

Сергей Панов: Вообще хорошая команда создается три года. Начинают играть на третий год. Поэтому будем ждать, что к 2024 году заиграют на полную.

Как оцените потенциал этой сборной?

Сергей Панов: Я всегда говорил, что в России много хороших игроков. Думаю, что нынешняя команда - мечта Зорана Лукича, который хотел тренировать именно этих игроков. Единицы из тех, кого он хотел, не попали в команду. Процентов на 80 его мечта сбылась.

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