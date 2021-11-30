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30.11.2021 01:11
Рубрика: Спорт

ЦСКА проиграли дома "Зениту" и опустились на шестое место

Текст: Артур Нанян
Российская газета - Столичный выпуск № 271(8622)
Столичный ЦСКА продолжает свое падение. В центральном матче 16-го тура чемпионата России "красно-синие" проиграли дома "Зениту" (0:2) и опустились на шестую строчку в турнирной таблице.
Таких фаер-шоу мы не видели давно. Кажется, будто возвратились на десятилетие назад. Адекватные действия, предпринятые полицией, должны стать уроком для нарушителей. Фото: alexander medushev/ instagram.com Таких фаер-шоу мы не видели давно. Кажется, будто возвратились на десятилетие назад. Адекватные действия, предпринятые полицией, должны стать уроком для нарушителей. Фото: alexander medushev/ instagram.com
Таких фаер-шоу мы не видели давно. Кажется, будто возвратились на десятилетие назад. Адекватные действия, предпринятые полицией, должны стать уроком для нарушителей. Фото: alexander medushev/ instagram.com

А ведь совсем недавно многие эксперты называли армейцев чуть ли не одними из претендентов на "золото". Вероятно, на них так подействовала беспроигрышная серия команды Алексея Березуцкого, вместившая в себя шесть встреч. Да, в ней была победа над "Спартаком", но "красно-белые" в нынешнем сезоне сами не в порядке.

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
"Локомотив" проиграл в гостях тульскому "Арсеналу"

Как только наступила пора матчей с прямыми конкурентами, ЦСКА сдал. В последних четырех турах команда набрала лишь одно очко - дома против "Химок", когда гости не сумели забить пенальти. До того было поражение от казанского "Рубина" (0:1), затем три пропущенных мяча от "Сочи" за 15 минут и крупный проигрыш (1:4), теперь вот неудача в противостоянии с "Зенитом".

А ведь ЦСКА, в отличие от тех же питерцев или "Локомотива", не участвует в еврокубках. Соответственно, времени на подготовку к матчам Премьер-лиги у Березуцкого и его штаба больше. Но на деле никаких дивидендов "красно-синим" это не приносит. Уже звучит мнение, что руководству клуба стоит сменить тренера и поставить на эту должность более маститого специалиста.

Сам Березуцкий никак не комментирует слухи о возможной отставке, а по итогам матча с питерским клубом он отметил, что ЦСКА неплохо играл в обоих таймах. "Вот и дожили до того дня, когда домашнее поражение от "Зенита" уже даже не удивляет и вообще вызывает минимум эмоций"; "В обоих таймах играли неплохо, пропустили всего по одному голу в каждом" - так отреагировали армейские болельщики на спич своего тренера.

Если же говорить в целом, то качество футбола в игре ведущих команд РПЛ последних нескольких лет откровенно разочаровало. Низкие скорости, минимум ярких эпизодов. "Зенит" как-то слишком буднично победил, но успех в этой встрече лишний раз показал, почему питерская команда не может биться на равных с грандами в Лиге чемпионов. В еврокубках совсем другая интенсивность, накал борьбы, уровень. Вот потому уже на протяжении шести лет лидеры Премьер-лиги не могут пробиться в плей-офф Лиги чемпионов.

"Красно-синие" уступили зенитовцам в шести из семи последних встреч

Пожалуй, самой яркой командой первого круга РПЛ стоит признать "Динамо". Москвичи выдают лучший сезон за долгое время и вполне могут претендовать на титул. На выходных футболисты Сандро Шварца вырвали победу на выезде у "Рубина" (3:2), уступая 1:2 по ходу встречи и забив решающий третий мяч на последних минутах.

Разочаровали в очередной раз своих болельщиков столичные "Спартак" и "Локомотив": "красно-белые" спаслись от поражения в матче с "Уфой", забив с пенальти в компенсированное время (1:1), а "железнодорожники" проиграли в гостях тульскому "Арсеналу" (1:3).

Лидирует в чемпионате по-прежнему "Зенит" (36 очков). Далее идут: столичное "Динамо" (32 очка), "Сочи" (28), московский "Локомотив", "Краснодар" (оба по 25), ЦСКА, грозненский "Ахмат", самарские "Крылья Советов" (все по 24).

Красная карточка

Зажигать надо в игре

Минут за пять до конца матча ЦСКА с "Зенитом" фанаты армейцев зажгли на стадионе пиротехнику. Поле заволокло туманом, диктор арены напомнил фанатам, что жечь файеры недопустимо. И понять, как-то оправдать болельщиков "красно-синих" никак нельзя. Если игра любимой команды оставляла желать лучшего, то разве можно вот таким неподобающим способом реагировать на происходящее? Из-за этих действий после игры было задержано чуть больше 400 человек, среди них искали тех, кто и устроил хулиганское файер-шоу.

К сожалению, в нашем футболе подобное уже случалось. Как тут не вспомнить поединок с участием того же "Зенита" в ноябре 2012 года на выезде против "Динамо", когда фанаты питерцев бросили в сторону голкипера "бело-голубых" Антона Шунина петарду, из-за чего вратарь получил травмы глаза и уха. В результате КДК РФС засчитал тогда зенитовцам техническое поражение 0:3. В нынешней истории о "технаре" речи не идет.

Но таких файер-шоу мы не видели давно. Кажется, будто возвратились на десятилетие назад. Адекватные действия, предпринятые полицией, должны стать уроком для нарушителей. Некоторые поспешили назвать произошедшее "акцией". На это случившееся не тянет. Настоящее хулиганство, устроители которого должны быть наказаны.

Подготовил Сергей Литвинов

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