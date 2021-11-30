Итальянец Доннарумма выиграл приз лучшему вратарю года имени Льва Яшина

Футболист "Пари Сен-Жермен" Джанлуиджи Доннарумма стал обладателем приза лучшему вратарю года имени легендарного советского голкипера Льва Яшина.

Второе место в голосовании журнала France Football занял сенегалец Эдуар Менди ("Челси"), третье - словенец Ян Облак ("Атлетико"). Напомним, что минувшим летом Доннарумма завоевал "золото" чемпионата Европы в составе итальянской сборной, после чего перешел из "Милана" в "ПСЖ".

Премию "лучший вратарь года" France Football учредил в 2019 году. Приз получил имя Яшина, который по-прежнему остается единственным голкипером в истории, сумевшим взять "Золотой мяч" (в 1963 году).