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30.11.2021 00:11
Рубрика: Спорт

Итальянец Доннарумма выиграл приз лучшему вратарю года имени Льва Яшина

Текст: Артур Нанян
Футболист "Пари Сен-Жермен" Джанлуиджи Доннарумма стал обладателем приза лучшему вратарю года имени легендарного советского голкипера Льва Яшина.
Фото: Paul ELLIS / POOL / AFP Фото: Paul ELLIS / POOL / AFP
Фото: Paul ELLIS / POOL / AFP
Фото: AP Photo/Christophe Ena
Месси в седьмой раз стал обладателем "Золотого мяча"

Второе место в голосовании журнала France Football занял сенегалец Эдуар Менди ("Челси"), третье - словенец Ян Облак ("Атлетико"). Напомним, что минувшим летом Доннарумма завоевал "золото" чемпионата Европы в составе итальянской сборной, после чего перешел из "Милана" в "ПСЖ".

Премию "лучший вратарь года" France Football учредил в 2019 году. Приз получил имя Яшина, который по-прежнему остается единственным голкипером в истории, сумевшим взять "Золотой мяч" (в 1963 году).

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