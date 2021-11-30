Месси в седьмой раз получил "Золотой мяч"

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси в седьмой раз в карьере получил "Золотой мяч" - приз, ежегодно вручаемый лучшему футболисту года, выступающему в Европе.

Борьба за награду была ожесточенной. Пожалуй, впервые за долгое время ни эксперты, ни простые болельщики не могли со стопроцентной уверенностью сказать, кому свое предпочтение отдадут журналисты, тренеры и капитаны национальных команд, которые принимали участие в голосовании издания France Football. С одной стороны, Роберт Левандовски, бьющий все возможные рекорды немецкой Бундеслиги в составе "Баварии", с другой - шестикратный обладатель "Золотого мяча" Месси, в этом году завоевавший первый трофей в составе национальной команды (Кубок Америки). Был еще и третий претендент - чемпион Европы из Италии Жоржиньо, но в его триумф верилось с трудом.

В итоге известный в прошлом форвард лондонского "Челси" Дидье Дрогба, который был одним из ведущих церемонии награждения в парижском театре Шатле, объявил сгоравшей от нетерпения публике имя победителя. В руках у ивуарийца оказалась бумажка с фамилией Месси. Как стало известно позже, аргентинец опередил Левандовски всего на 33 балла - 613 против 580.

Едва взойдя на сцену за своим очередным "мячом", Месси первым делом обратился к Левандовски. "Хотел бы отдельно упомянуть Роберта. Конкурировать с тобой - большая честь. Все знают, что в прошлом году ты был победителем. Думаю, France Football должен вручить тебе "Золотой мяч" за 2020 год, ты заслужил его. Он должен стоять у тебя дома", - сказал Месси.

По словам Лионеля, во многом он выиграл "Золотой мяч" благодаря достижению главной мечты в своей карьере - завоеванию титула со сборной. Многие забывают, но Месси не просто взял Кубок Америки, но и стал лучшим бомбардиром и ассистентом турнира.

- Я воплотил свою мечту - выиграл трофей с национальной командой. Эта награда у меня в руках из-за того, что мы сделали на Кубке Америки, - уверен Месси.

По итогам голосования журналистов, а также тренеров и капитанов сборных Месси опередил Роберта Левандовски из "Баварии" на 33 балла

Как и ожидалось, триумф Месси вызвал много споров. Несогласных было не меньше, чем поклонников таланта аргентинца. В основном, что неудивительно, негодовали бывшие футболисты мадридского "Реала", а также люди, имеющие отношение к "Баварии".

- Месси совсем блеклый в "ПСЖ", хоть и взял Кубок Америки. Я больше не понимаю этот мир. Левандовски был лучшим, - считает бывший хавбек сборной Германии и "Баварии" Лотар Маттеус.

Впрочем, совсем без награды в этот вечер Левандовски не остался. Поляк стал обладателем приза лучшему нападающему года.

Ну а первым по хронологии свой приз получил полузащитник "Барселоны" Педри, признанный лучшим молодым игроком. Уходящий год и правда получился прорывным для 19-летнего испанца: он пробился в стартовый состав клуба, впервые принял участие на чемпионате Европы и стал серебряным призером Олимпиады в Токио.

Было приятно, что церемония в Париже не обошлась без упоминаний нашего, отечественного футбола. С 2019 года France Football вручает приз лучшему голкиперу, названный в честь легендарного Льва Ивановича Яшина, который до сих пор остается единственным вратарем в истории, завоевавшим "Золотой мяч" (1963 год). Награду имени Яшина на этот раз взял чемпион Европы в составе итальянской сборной Джанлуиджи Доннарумма.

Наконец, лучшей футболисткой года стала капитан женской команды "Барселоны" Алексия Путельяс, выигравшая в уходящем году чемпионат и Кубок Испании, а также Лигу чемпионов. Еще один приз - сильнейший клуб года - получил триумфатор Лиги чемпионов "Челси".

Авторитетно

Специально для "РГ" свой комментарий по итогам церемонии вручения "Золотого мяча" дал известный отечественный тренер Юрий Семин

- Считаю, все заслуженно. Месси, Мбаппе, Левандовски - это выдающиеся игроки. Выбор пал на Месси, с чем его можно только поздравить. Но если бы спрашивали мое мнение, я бы вручил приз Левандовски. Все-таки у поляка было чуть больше индивидуальных успехов. Однако свою роль сыграла магия Месси. Гениальный футболист.