Назван состав сборной России на ЧМ на короткой воде

Президиум Всероссийской федерации плавания утвердил состав сборной для участия в чемпионате мира на короткой воде, который состоится 16-21 декабря в Абу-Даби (ОАЭ).

В Эмираты поедут не все наши лидеры. Например, двукратный чемпион Токио Евгений Рылов и шестикратная чемпионка мира Юлия Ефимова пропустят главный старт зимнего сезона в 25-метровом бассейне и будут готовиться к выступлениям на длинной воде. ЧМ в олимпийском бассейне пройдет в японской Фукуоке уже в мае.

Но в Абу-Даби выступят и призер Игр Климент Колесников, и Анастасия Кирпичникова, и Евгения Чикунова, которые набрали ход на чемпионате Европы на короткой воде в Казани. Россияне, напомним, выиграли общий зачет турнира с 11 золотыми медалями. Чикунова на 200 м брассом установила юношеский рекорд мира (2.16,88). Кирпичникова завоевала три "золота" на 400, 800 и 1500 м вольным стилем. Причем на "полторашке" она обновила рекорд соревнований и рекорд России, а до мирового достижения не хватило всего 0,29 секунды (15.18.30). Колесников финишировал первым в заплывах на 100 м вольным стилем, 50 м и 100 м на спине. На стометровке на спине Климент - обладатель европейского рекорда (48,58). В Казани он плыл медленнее, но пообещал разогнаться и приблизиться к рекорду мира, который сейчас равняется 48,33 секунды.

- На чемпионате Европы не был готов плыть даже по своему континентальному рекорду, - признался тогда Колесников. - Но, учитывая, как здесь проплыл "полтинник", и то, что есть время еще поработать, рекорд мира не за горами.

В рамках ЧМ в Абу-Даби также состоится заключительный этап Мировой серии по марафонскому плаванию на дистанциях 10 км у мужчин и женщин. Кроме того, в новом формате пройдет смешанная эстафета. В состав российской сборной вошли чемпион Европы Кирилл Абросимов, Александр Степанов, Яна Курцева и Екатерина Сорокина.