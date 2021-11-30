Назван состав сборной России на ЧМ на короткой воде

Новости

СМИ: Власти продлят срок обязательной регистрации корпоративных сим-карт 22:14
Долг злостных неплательщиков за тепло в Москве составил 4,2 млрд рублей 21:57
Инфляция в Евросоюзе побила рекорд 21:53
В Австрии заработает новая служба госбезопасности 21:31
Под Орлом ветер сломал главное дерево страны 21:19
Карпин провел встречу с футболистами сборной России 21:11
Россияне потратили в "черную пятницу" вдвое больше, чем год назад 21:07
В ВОЗ призвали не "наказывать" страны, где выявлен "омикрон"-штамм 20:55
За сутки 22 военнослужащих вылечили от коронавируса 20:51
Цена нефти Brent опустилась ниже 69 долларов впервые с 29 августа 20:28
Титов прокомментировал слова Путина о ESG-подходе в бизнесе 20:10
Список российских программ для предустановки на гаджеты дополнят 19:48
В оборонной промышленности прошли серьезные кадровые перестановки 19:39
Подростка, напавшего на учителя в Пермском крае, будут лечить 19:04
В Роспотребнадзоре призвали граждан провести новогодние праздники дома 19:03
Попова: Заболеваемость коронавирусом в России снизилась 19:02
В Башкирии суд оставил в силе приговор экс-министру Евгению Гурьеву 18:42
В Москве выпало почти 40 процентов месячной нормы осадков 18:37
Завершено расследование уголовного дела высокопоставленных военных 18:31
ФАС возбудила дело против владельца Il Патио и Costa Coffee 18:30
Мишустин: В ряде регионов ситуация с COVID стабилизируется, но расслабляться нельзя 18:28
Пробки в Москве выросли до девяти баллов 18:27
Роспотребнадзор: Вернувшихся из стран с "омикроном" ждет 14-дневный карантин 18:24
Лукашенко: Крым де-факто и де-юре стал российским 18:16
Попова: В России пока не выявлен новый штамм коронавируса "омикрон" 18:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Вечорко: Даже выйдя из "красной зоны", визитеры не поверили в происходящее
Вечорко: Даже выйдя из "красной зоны", визитеры не поверили в происходящее
Верховный суд объяснил, в каком случае наследуется неприватизированное жилье
Верховный суд объяснил, в каком случае наследуется неприватизированное жилье
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
30.11.2021 21:56
Рубрика: Спорт

Назван состав сборной России на ЧМ на короткой воде

Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 272(8623)
Президиум Всероссийской федерации плавания утвердил состав сборной для участия в чемпионате мира на короткой воде, который состоится 16-21 декабря в Абу-Даби (ОАЭ).

В Эмираты поедут не все наши лидеры. Например, двукратный чемпион Токио Евгений Рылов и шестикратная чемпионка мира Юлия Ефимова пропустят главный старт зимнего сезона в 25-метровом бассейне и будут готовиться к выступлениям на длинной воде. ЧМ в олимпийском бассейне пройдет в японской Фукуоке уже в мае.

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
В Петербурге завершился чемпионат России по плаванию на короткой воде

Но в Абу-Даби выступят и призер Игр Климент Колесников, и Анастасия Кирпичникова, и Евгения Чикунова, которые набрали ход на чемпионате Европы на короткой воде в Казани. Россияне, напомним, выиграли общий зачет турнира с 11 золотыми медалями. Чикунова на 200 м брассом установила юношеский рекорд мира (2.16,88). Кирпичникова завоевала три "золота" на 400, 800 и 1500 м вольным стилем. Причем на "полторашке" она обновила рекорд соревнований и рекорд России, а до мирового достижения не хватило всего 0,29 секунды (15.18.30). Колесников финишировал первым в заплывах на 100 м вольным стилем, 50 м и 100 м на спине. На стометровке на спине Климент - обладатель европейского рекорда (48,58). В Казани он плыл медленнее, но пообещал разогнаться и приблизиться к рекорду мира, который сейчас равняется 48,33 секунды.

- На чемпионате Европы не был готов плыть даже по своему континентальному рекорду, - признался тогда Колесников. - Но, учитывая, как здесь проплыл "полтинник", и то, что есть время еще поработать, рекорд мира не за горами.

В рамках ЧМ в Абу-Даби также состоится заключительный этап Мировой серии по марафонскому плаванию на дистанциях 10 км у мужчин и женщин. Кроме того, в новом формате пройдет смешанная эстафета. В состав российской сборной вошли чемпион Европы Кирилл Абросимов, Александр Степанов, Яна Курцева и Екатерина Сорокина.

Спорт Виды спорта Водный спорт