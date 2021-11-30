Путин рассказал о планах посетить открытие Олимпиады в Пекине

Президент России Владимир Путин сообщил, что собирается присутствовать на открытии зимних Олимпийских игр а Пекине в феврале следующего года.

Во вторник глава государства принял участие в заседании инвестиционного форума "Россия зовет!", модератор - председатель правления банка ВТБ Андрей Костин - поинтересовался, чем Путин хочет заняться в китайской столице: посмотреть хоккей или встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином.

"Я планировал поехать на открытие", - ответил президент.

Ранее о намерении Владимира Путин принять приглашение китайского руководства и посетить зимние Олимпийские игры заявил глава МИД России Сергей Лавров. "Белая" Олимпиада пройдет с 4 по 20 февраля в Пекине и соседнем городе Чжанцзякоу.