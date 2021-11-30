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30.11.2021 02:06
Рубрика: Спорт

Ральф Рангник покинул "Локомотив" ради работы в "МЮ"

Текст: Сергей Литвинов
Российская газета - Столичный выпуск № 271(8622)
Руководитель по спорту и развитию московского "Локомотива" Ральф Рангник переходит в "Манчестер Юнайтед" на должность главного тренера. Контракт с ним рассчитан до конца сезона, после чего немец в течение двух лет будет работать консультантом "красных дьяволов".

История ухода Рангника из "Локомотива" со стороны выглядит как минимум странной. Ведь совсем недавно руководство "железнодорожников" на пресс-конференции рассуждало о будущем развитии клуба, о том, каким образом за пять лет столичная команда должна добиться успеха в Европе, и о том, какую роль в этом сыграет Рангник. Сам Ральф также участвовал в мероприятии, хоть и не дал на нем ни одного конкретного ответа.

Фото: REUTERS
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Сотрудничество Рангника с "железнодорожниками" началось в феврале этого года: он выступал в качестве консультанта при разработке стратегии клуба, а затем стал руководителем по спорту и развитию. Рангник был чуть ли не главной фигурой в "Локомотиве". Именно при нем в летнее межсезонье команда потратила около 30 миллионов евро на усиление. Ральф поспособствовал уходу с поста главного тренера Марко Николича и назначению своего соотечественника Маркуса Гисдоля. Что будет с Гисдолем и другими функционерами, которых в "Локомотив" привел Рангник, - покажет время. Пока лишь известно,что его место займет бывший генеральный директор "Спартака" Томас Цорн.

- Томас будет помогать Ларсу Корнетке, который назначен руководителем по спорту и развитию "Локомотива", по многим вопросам, среди которых координация внутренних проектов в спортивном департаменте, планирование составов команд и управление контрактами, а также административная поддержка и взаимодействие с остальными подразделениями клуба, - говорится в заявлении на сайте "Локомотива".

Что касается "Манчестер Юнайтед", то на Туманном Альбионе весьма настороженно восприняли новость о назначении немецкого специалиста. "Резюме Рангника не вызывает восторга и не привлекает внимания. Он не был очень успешен. Если не ошибаюсь, ему удалось завоевать лишь один трофей", - заявил экс-наставник "Ливерпуля", ныне телевизионный эксперт Грэм Сунесс.

Добавим, что дебют Рангника на новой должности состоится 2 декабря в домашнем матче 14-го тура чемпионата Англии "МЮ" против лондонского "Арсенала".

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