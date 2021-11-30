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30.11.2021 01:55
Рубрика: Спорт

Российские теннисисты вышли в плей-офф Кубка Дэвиса

Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 271(8622)
Российские теннисисты пробились в плей-офф финальной стадии Кубка Дэвиса, обыграв на групповом этапе команды Испании и Эквадора.
В Мадриде Даниил Медведев одержал 60-ю победу в сезоне и стал единоличным лидером ATP-тура по этому показателю. Фото: EPA В Мадриде Даниил Медведев одержал 60-ю победу в сезоне и стал единоличным лидером ATP-тура по этому показателю. Фото: EPA
В Мадриде Даниил Медведев одержал 60-ю победу в сезоне и стал единоличным лидером ATP-тура по этому показателю. Фото: EPA

С Эквадором матч получился проходным. Наши парни во главе с лидерами - второй и пятой ракетками мира Даниилом Медведевым и Андреем Рублевым - предсказуемо взяли две одиночные встречи и пару (играли Рублев и Аслан Карацев. - "РГ") и победили со счетом 3:0. А вот игра с действующими чемпионами Кубка Дэвиса испанцами была уже не такой однозначной. Пусть в их составе не было ни Рафаэля Надаля, ни восходящей звезды Карлоса Алькараса, сдавшего положительный тест на COVID, обе сборные претендовали на первое место в группе.

Фото: AP
Сборная России обыграла Эквадор в Кубке Дэвиса

Сначала Рублев неожиданно уступил 40-летнему Фелисьяно Лопесу со счетом 6:3, 3:6, 4:6. Ветеран испанского тенниса сумел нанести поражение сопернику из топ-10 рейтинга впервые с 2018 года и вывел свою сборную вперед - 1:0. Но Медведев снова уравнял шансы, обыграв Пабло Карреньо-Бусту, причем, что важно, сделал это в двух сетах - 6:2, 7:6 (7:3). Победитель определялся в парном разряде, где Карацев и Рублев в оказались сильнее Лопеса и Марселя Гранольерса - 4:6, 6:2, 6:4.

Напомним, что в финальной части Кубка Дэвиса выступают 18 команд, разделенных на шесть групп, но в плей-офф выходят только 8 сборных. Так что участие в четвертьфинале гарантирует только первое место в группе, а из вторых номеров выбирают лучшие по дополнительным показателям - проценту выигранных матчей, сетов и даже геймов. Российским теннисистам было достаточно выиграть один гейм в матче парного разряда с Испанией, чтобы обеспечить себе выход в плей-офф как минимум со второго места в группе. Но команда Шамиля Тарпищева справилась и с задачей-максимум.

А вот испанцы вылетели из турнира. По этому поводу сокрушался их капитан Серхи Бругера: "Мы выиграли 3:0 у Эквадора, а потом проиграли 1:2 России, причем третий сет в парах был 4:6. Из-за этого мы вылетели. И мы этого не понимаем, - приводит слова Бругеры пресс-служба турнира. - Но моя команда сражалась невероятно. 10 баллов за самоотдачу и за уровень игры".

Медведев и компания уже выбили из борьбы чемпионов Davis Cup и сами нацелились на трофей

В итоге ситуация сложилась таким образом, что Россия выбила Испанию и открыла путь в плей-офф Сербии. На пресс-конференции журналисты даже предположили, что Новак Джокович должен пригласить россиян на ужин.

- Думаю, во время турнира этого делать не стоит, но после - посмотрим, - ответил Медведев, у которого все хорошо с чувством юмора. - Забавно было во время матча получать сообщения со словами поддержки от сербов. Хотя понятно, что мы не выбирали, кого выбить из турнира: Испанию или Сербию. Мы просто хотели победить и счастливы, что нам это удалось.

Итак, как же выглядят четвертьфинальные пары Кубка Дэвиса? Это Италия - Хорватия (матч 29 ноября), Великобритания - Германия (30 ноября), Сербия - Казахстан (1 декабря) и Россия - Швеция (2 декабря).

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