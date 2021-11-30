Три российских клуба стартуют в мужской Лиге чемпионов по волейболу

Все три российских участника основного раунда мужской Лиги чемпионов в среду проведут матчи первого тура. В борьбу за главный континентальный трофей вступают действующий обладатель "золота" Суперлиги московское "Динамо", питерский "Зенит" и новосибирский "Локомотив".

Отбор в плей-офф достаточно жесткий. В четвертьфинал выйдут победители всех пяти квартетов и еще три команды со вторых мест, они определятся по дополнительным показателям. В плане шансов на выполнение нашими командами задачи-минимум очень важна была жеребьевка, состоявшаяся еще в конце сентября. Она прошла очень удачно для "Зенита", который возглавляет рулевой сборной России Туомас Саммелвуо, и буквально убийственно - для сибиряков.

"Локомотиву" в соперники достались победитель ЛЧ-2020/21 польский "Кендзежин-Козле" и чемпион одной из сильнейших клубных лиг мира - итальянская "Мачерата". В такой компании словенскому "Марибору" явно уготована роль аутсайдера. У питерцев же горит яркий зеленый свет. "Зениту" играть против сербской "Войводины", вышедшей в групповой этап через сито квалификации португальской "Бенфики" и основного конкурента за победу в группе немецкого "Берлина", где на позиции связующего выступает олимпийский чемпион Лондона-2012 36-летний Сергей Гранкин.

Московское "Динамо" встретится с польской "Варшавой", бельгийским "Маасейком" и турецким "Зираатбанком". Это ровная, крепкая группа, без оппонентов запредельной силы и записных аутсайдеров.

Трем наши участникам пора восстанавливать позиции России в Лиге чемпионов. Клубы Суперлиги брали трофей в течение семи лет подряд (2012-2018), когда "Зенит-Казань" заслужил пять титулов, а "Локо" и "Белогорье" отличились по разу. Не меньше впечатляет и другая цифра: 10 сезонов подряд в финале ЛЧ играла российская команда. Но в прошлом розыгрыше казанцы в драматичном полуфинале уступили "Кендзежин-Козле" (2:3, 3:2 и 13:15 в "золотом" сете).

Где будем смотреть

1 декабря, среда, "Матч! Арена", "ТВ Старт"

19.00. "Динамо" (Москва) - "Варшава" (Польша). Группа "В". Прямая трансляция.

22.00. "Мачерата" (Италия) - "Локомотив" (Новосибирск). Группа "С". Прямая трансляция.

"Матч! Игра"

19.10. "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Бенфика" (Лиссабон, Португалия). Группа "D". Прямая трансляция (с 20-минутным превью).