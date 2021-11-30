Заварухин сменил Питерса на посту главного тренера "Автомобилиста"

Новым главным тренером клуба КХЛ "Автомобилист" стал Николай Заварухин, сменивший на этом посту Билла Питерса.

Во вторник клуб из Екатеринбурга объявил об отставке Питерса, который возглавлял команду с прошлого сезона. Под его руководством команда в прошлом сезоне вышла в плей-офф, где в первом раунде проиграла омскому "Авангарду", ставшему обладателем Кубка Гагарина.

В нынешнем чемпионате "Автомобилист" занимает восьмое место на Востоке, что подтолкнуло руководство клуба пойти на замену тренера.

Новым наставником команды стал Николай Заварухин, контракт с которым подписан до 30 апреля 2023 года. Он был одним из помощников Питерса.