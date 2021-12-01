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01.12.2021 11:47
Рубрика: Спорт

Александр Соболев: Слухи, что я "сливал" Виторию, - полный бред

Текст: Николай Долгополов, Артур Нанян, Илья Соболев
Нападающий московского "Спартака" Александр Соболев в интервью "РГ" поделился своим мнением о работе Руя Витории и опроверг информацию, что якобы ему не нравится сотрудничество с португальским специалистом.
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Под давлением не только игроки, но и ваш главный тренер Руй Витория. Он похож на человека, которого каждый день "отправляют" в отставку?

Фото: Михаил Синицын/РГ
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Александр Соболев: На следующий день после поражения от "Краснодара" Витория собрал нас и сказал, что теперь наша задача - работать. Не вижу в нем никаких изменений: он остался таким же, каким и был в начале. У него свое видение, и он его воплощает. Одно дело - получается у нас или нет, но, опять же, изменений ни в тренировочном процессе, ни в быту, нет. Все так же.

А вы в его идеи верите?

Александр Соболев: Конечно. Он главный тренер - как мы можем ему не верить?

Но ведь бывает, что команда не может адаптироваться к требованиям того или иного специалиста.

Александр Соболев: У каждого тренера есть свои особенности. Мы стараемся выполнять все установки Витории, верим в его идеи. Тренировки у него интересные. Кстати, до меня доходили слухи якобы Соболев сливает тренера. Я вас умоляю - как это можно сделать? Бежишь один в один и специально бьешь мимо? Опять же, это пишут люди, которые хотят похайпиться на неудачах "Спартака". Это полный бред.

Полностью интервью с Александром Соболевым читайте в ближайшее время в "РГ"

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