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01.12.2021 17:52
Рубрика: Спорт

Капризов лидирует в лиге по очкам за последние семь матчей

Текст: Анна Бекетова
Российский форвард "Миннесота Уайлд" Кирилл Капризов помог команде на своем льду обыграть "Аризону Койотс" (5:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Капризов провел на льду 14 минут 54 секунды, отметившись голом и результативной передачей и заработав коэффициент полезности "+2". Теперь в его активе 25 (7+18) очков в 22 матчах текущего сезона. Если смотреть статистику в последних семи играх, то на счету нашего нападающего 14 очков и он лидер лиги по результативности начиная с 18 ноября.

Фото: REUTERS
Набравший четыре очка Капризов обновил рекорд "Миннесоты"

"Миннесота", набрав 31 очко в 22 матчах, возглавляет турнирную таблицу Западной конференции НХЛ.

В Восточной конференции лидирует "Вашингтон" (33 очка). Хотя накануне "столичные" и проиграли "Флориде" (4:5). После двух периодов "Флорида" уступала 1:4, но сумела переломить ход матча. А победный гол был забит за 15 секунд до сирены. Российские форварды "Вашингтона" Александр Овечкин и Евгений Кузнецов не отметились результативными действиями. А голкипер Илья Самсонов отразил 46 бросков из 51.

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