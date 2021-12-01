Магнус Карлсен: Нельзя принимать кусок пирога от команды соперника

Почти треть дистанции пройдена на матче за мировое первенство, которое проходит в Дубае между чемпионом мира Магнусом Карлсеном (Норвегия) и претендентом Яном Непомнящим (Россия). Сыграно четыре партии, пока все ничьи.

Белые фигуры в четвертой встрече были у чемпиона мира, отметившего в этот день свое 31-летие. Для совершения первого символического хода был приглашен генеральный секретарь спортивного совета Дубая Саид Мохаммед Хареб. Примечательно, что гость не спросил ход у Карлсена и подвинул пешку с с2 на с4. После пуска часов чемпион мира поправил ход на е2-е4.

Таким образом, вопреки ожиданиям комментаторов и зрителей, Карлсен не стал продолжать дискуссию с соперником в каталонском начале. Непомнящий ответил русской партией. Соперники продемонстрировали высочайший уровень домашней дебютной подготовки. После размена ферзей чемпион мира белыми фигурами несколько раз задумывался на полчаса и пробовал предпринять попытки проверить российского гроссмейстера на прочность. Однако у Непомнящего нашлись точные ответы на все нападки норвежца. На 33-ем ходу произошло повторение позиции. Поскольку по регламенту матча соперники не имеют права на предложение ничьей до 40-ого хода, повторение позиции и ничью зафиксировал арбитр матча.

Партия продлилась два с половиной часа и стала самой короткой партией всего поединка на данный момент.

"Ничья сегодня получилась практически с дебюта, - сказал Ян Непомнящий на пресс-конференции после матча. - Белые здесь как бы спрашивают, все ли помнят черные, и если помнят, то получается ничья. Это частая история в современных шахматах - так называемся проверка оппонента. Сегодняшняя новая интересная идея за белых оказалась новой не для всех".

"В этом нет ничего такого. Мы начинали и с большего количества ничьих ранее", - улыбнулся Магнус, по-видимому, имея в виду матчи против Фабиано Каруаны и Сергея Карякина.

В завершении конференции поступил вопрос из Twitter, планирует ли Карлсен делиться праздничным пирогом с командой Непомнящего.

"Честно говоря, не уверен, что у меня есть праздничный пирог, может, будет завтра, - сказал чемпион мира. - Но я думаю, учитывая историю чемпионских матчей, ты не примешь никакой кусок еды от команды оппонента. Никогда и ни за что".

57-й матч за звание чемпиона мира по шахматам проходит в Дубае с 26 ноября по 16 декабря. Поединок состоит из 14 партий в шахматы с классическим контролем времени. Для завоевания титула необходимо набрать 7,5 очка. Если по итогам классической части счет будет 7:7, шахматисты сыграют тай-брейк.