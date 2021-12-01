Магнус Карлсен: Нельзя принимать кусок пирога от команды соперника

Новости

Кардиолог рассказал, как коронавирус влияет на сердце 10:32
Новый "Человек-паук" вышел на второе место по предпродажам Marvel 10:31
Испытания летающего гранатомета показали на видео 09:58
В Крыму кафе и ресторанам разрешили работать по ночам 09:57
В Талдоме похитили сыры и молоко на 1,5 миллиона рублей 09:46
На шахте "Листвяжная" стабилизировали газовую обстановку 09:45
Лукашенко заявил о поддержке России в случае агрессии со стороны Украины 09:42
Дед Мороз из Забайкальского края привился от COVID-19 09:41
Три тысячи тонн новогодних подарков приготовят московские кондитеры 09:38
У большинства россиян не будет новогоднего корпоратива 09:33
Созданы первые в мире самовоспроизводящиеся биороботы 09:33
Ноябрьские распродажи вернули интерес россиян к покупкам 09:30
Видео: глава МИД Британии проехалась на танке в Эстонии 09:28
Новый премьер Швеции выступила против членства страны в НАТО 08:55
Генерал США предрек Украине поражение в войне с Россией 08:45
При посадке в аэропорту Челябинска самолет выкатился за пределы полосы 08:44
Врач из ЮАР описал симптомы "омикрона" 08:25
В Бразилии выявили два случая заражения "омикрон"-штаммом коронавируса 08:24
Вильфанд: В Москве ожидается первая зимняя метель 08:17
В Приморье систему QR-кодов расширили на магазины промтоваров 08:13
Попова: Из-за "омикрона" срок действия ПЦР-теста сократят до 48 часов 07:52
Стали известны подробности стрельбы в США с тремя погибшими школьниками 07:47
WP: США из-за "омикрона" ужесточат требования к въезжающим в страну 07:26
Три самолета Минобороны РФ вылетели в Афганистан для эвакуации граждан 06:32
Вирусолог о "омикроне": Для оценки эффективности вакцин нужны 2 недели 05:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Вечорко: Даже выйдя из "красной зоны", визитеры не поверили в происходящее
Вечорко: Даже выйдя из "красной зоны", визитеры не поверили в происходящее
Верховный суд объяснил, в каком случае наследуется неприватизированное жилье
Верховный суд объяснил, в каком случае наследуется неприватизированное жилье
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
01.12.2021 09:47
Рубрика: Спорт

Магнус Карлсен: Нельзя принимать кусок пирога от команды соперника

Текст: Анна Каляева (Дубай)
Четвертая партия матча за звание чемпиона мира между Карлсеном и Непомнящим сыграна вничью. Счет поединка - 2-2.
Фото: Giuseppe CACACE / AFP Фото: Giuseppe CACACE / AFP
Фото: Giuseppe CACACE / AFP

Почти треть дистанции пройдена на матче за мировое первенство, которое проходит в Дубае между чемпионом мира Магнусом Карлсеном (Норвегия) и претендентом Яном Непомнящим (Россия). Сыграно четыре партии, пока все ничьи.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Матч за шахматную корону комментирует гроссмейстер Петр Свидлер: Равная игра - несомненно хороший знак для россиянина

Белые фигуры в четвертой встрече были у чемпиона мира, отметившего в этот день свое 31-летие. Для совершения первого символического хода был приглашен генеральный секретарь спортивного совета Дубая Саид Мохаммед Хареб. Примечательно, что гость не спросил ход у Карлсена и подвинул пешку с с2 на с4. После пуска часов чемпион мира поправил ход на е2-е4.

Таким образом, вопреки ожиданиям комментаторов и зрителей, Карлсен не стал продолжать дискуссию с соперником в каталонском начале. Непомнящий ответил русской партией. Соперники продемонстрировали высочайший уровень домашней дебютной подготовки. После размена ферзей чемпион мира белыми фигурами несколько раз задумывался на полчаса и пробовал предпринять попытки проверить российского гроссмейстера на прочность. Однако у Непомнящего нашлись точные ответы на все нападки норвежца. На 33-ем ходу произошло повторение позиции. Поскольку по регламенту матча соперники не имеют права на предложение ничьей до 40-ого хода, повторение позиции и ничью зафиксировал арбитр матча.

Партия продлилась два с половиной часа и стала самой короткой партией всего поединка на данный момент.

"Ничья сегодня получилась практически с дебюта, - сказал Ян Непомнящий на пресс-конференции после матча. - Белые здесь как бы спрашивают, все ли помнят черные, и если помнят, то получается ничья. Это частая история в современных шахматах - так называемся проверка оппонента. Сегодняшняя новая интересная идея за белых оказалась новой не для всех".

"В этом нет ничего такого. Мы начинали и с большего количества ничьих ранее", - улыбнулся Магнус, по-видимому, имея в виду матчи против Фабиано Каруаны и Сергея Карякина.

Фото: РИА Новости
Отец чемпиона мира по шахматам прибыл в Дубай поддержать сына в матче с Непомнящим

В завершении конференции поступил вопрос из Twitter, планирует ли Карлсен делиться праздничным пирогом с командой Непомнящего.

"Честно говоря, не уверен, что у меня есть праздничный пирог, может, будет завтра, - сказал чемпион мира. - Но я думаю, учитывая историю чемпионских матчей, ты не примешь никакой кусок еды от команды оппонента. Никогда и ни за что".

57-й матч за звание чемпиона мира по шахматам проходит в Дубае с 26 ноября по 16 декабря. Поединок состоит из 14 партий в шахматы с классическим контролем времени. Для завоевания титула необходимо набрать 7,5 очка. Если по итогам классической части счет будет 7:7, шахматисты сыграют тай-брейк.

Спорт Шахматы