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01.12.2021 18:14
Рубрика: Спорт

На ЧМ по легкой атлетике смогут выступить не более 20 спортсменов из РФ

Текст: Максим Домчев
До чемпионатов мира и Европы по легкой атлетике будет допущено не более 20 российских спортсменов, которые имеют нейтральный статус.
Фото: Joe KLAMAR / AFP Фото: Joe KLAMAR / AFP
Фото: Joe KLAMAR / AFP

Такое решение было принято Советом Международной ассоциации легкоатлетических федераций.

Фото: REUTERS
В Пекине все подготовлено для проведения зимней Олимпиады-2022

Глава рабочей группы по восстановлению Всероссийской федерации легкой атлетики Руне Андерсен так прокомментировал принятое решение.

"Ситуация внушает оптимизм, видна работа российской стороны. Основные вехи были выполнены. Прогресс должен продолжаться в России, и, учитывая его, есть рекомендация увеличить квоту нейтральных атлетов на главные соревнования в 2022 году до 20 спортсменов", - приводит ТАСС слова Андерсена.

В 2021 году до крупнейших стартов, включая Олимпиаду, было допущено всего 10 российских легкоатлетов.

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