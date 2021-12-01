На ЧМ по легкой атлетике смогут выступить не более 20 спортсменов из РФ

До чемпионатов мира и Европы по легкой атлетике будет допущено не более 20 российских спортсменов, которые имеют нейтральный статус.

Такое решение было принято Советом Международной ассоциации легкоатлетических федераций.

Глава рабочей группы по восстановлению Всероссийской федерации легкой атлетики Руне Андерсен так прокомментировал принятое решение.

"Ситуация внушает оптимизм, видна работа российской стороны. Основные вехи были выполнены. Прогресс должен продолжаться в России, и, учитывая его, есть рекомендация увеличить квоту нейтральных атлетов на главные соревнования в 2022 году до 20 спортсменов", - приводит ТАСС слова Андерсена.

В 2021 году до крупнейших стартов, включая Олимпиаду, было допущено всего 10 российских легкоатлетов.