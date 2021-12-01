На матчах московских клубов РПЛ разрешено заполнять стадион на 70 процентов

Количество зрителей, которые смогут посетить домашние матчи в РПЛ четырех клубов из Москвы, увеличено с 20 до 70 процентов.

Как сообщает сайт РПЛ, на предстоящие в декабре домашние матчи чемпионата России по футболу "Спартака", ЦСКА, "Динамо" и "Локомотива" число зрителей, которые будут допущены на стадион, увеличено до 70 процентов.

При этом главным требованием для посещения матчей станет наличие QR-кода, который подтверждает полную вакцинацию от коронавируса или перенесенную болезнь. QR-код обязателен как для зрителей, так и для работников, задействованных в проведении мероприятия.

РПЛ и РФС благодарят мэрию Москвы и Роспотребнадзор за тесное сотрудничество, которое позволило увеличить количество зрителей на матчах, и ждут на них болельщиков, добавляется в сообщении.