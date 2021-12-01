Валентин Писеев: Камила Валиева прилетела на Землю с другой планеты

Новости

Александра Градского похоронили на Ваганьковском кладбище 16:46
Подписан протокол о ценах на российский газ для Беларуси на 2022 год 16:41
ВОЗ: Нет данных о снижении эффективности вакцин перед штаммом "омикрон" 16:35
Глава ЕК предложила обсудить обязательную вакцинацию в Европейском союзе 16:18
Московские выпускники написали итоговое сочинение 16:16
Медведев: В России по-прежнему сложная эпидситуация 16:07
В Мюнхене взорвалась авиабомба времен Второй мировой войны 16:02
Фрагмент американской ракеты Pegasus подлетит к МКС на 5 км 15:59
Среди пользователей "Честного ЗНАКа" разыграют более 2 млн рублей 15:57
Бабиков стал 14-м в суперспринте на Кубке IBU 15:39
Матвиенко назвала ложью сообщения о подготовке нападения России на Украину 15:34
Ученые обнаружили антитело для разработки универсальной вакцины от COVID-19 15:28
Стране басков разрешили требовать ковид-паспорта на входе в кафе и клубы 15:27
От COVID-19 умерла участница "Битвы экстрасенсов" Ольга Седова 15:19
France Football может вручить Левандовскому "Золотой мяч" за 2020 год 15:15
Смертность от коронавируса в мире снизилась на 10% 15:11
Москвичи одобрили благоустройство поймы реки Яузы от Широкой до Енисейской 15:01
В Калининграде назвали улицу именем погибшего главы МЧС Зиничева 14:59
Матвиенко оценила возможные санкции США против "СП-2" 14:58
Львова-Белова попросила Минздрав усилить антиалкогольную профилактику 14:54
Матвиенко попросила осторожнее планировать новогодний отдых из-за "омикрона" 14:52
Видео: В Краснодаре ликвидируют последствия ураганного ветра 14:50
В Кремле пояснили слова Владимира Путина о ДНР и ЛНР 14:39
Песков назвал заявления Лукашенко по газу позицией президента суверенного государства 14:36
Песков назвал опасным авантюризмом планы силового решения проблемы Донбасса 14:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Верховный суд объяснил, в каком случае наследуется неприватизированное жилье
Верховный суд объяснил, в каком случае наследуется неприватизированное жилье
Какие законы вступают в силу в декабре
Какие законы вступают в силу в декабре
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
01.12.2021 15:23
Рубрика: Спорт

Валентин Писеев: Камила Валиева прилетела на Землю с другой планеты

Текст: Николай Долгополов
Почетный президент Федерации фигурного катания на коньках России Валентин Николаевич Писеев обычно сдержан в оценках. Но не на этот раз. Вот как оценивает он катание 15-летней Камилы Валиевой.

- Такого катания, которое продемонстрировала на этапе Гран При ИСУ в Сочи Камила Валиева, еще никогда не видели. Камила, будто девочка с другой планеты, прилетевшая на наш лед. Она показала всем, к чему надо стремиться, к чему идти мировому фигурному катанию, - отметил он.

Камила доказала: сегодня она - одна из главных фавориток Зимней Олимпиады-2022 в Пекине.

От себя добавим, что все три путевки на Игры, которых добились наши фигуристки, будут разыграны 21-26 декабря НА ЧЕМПИОНАТЕ РОССИИ в Петербурге.

Российский фигурист Михаил Коляда вышел в финал Гран-при
Спорт Фигурное катание Спортивные организации Федерация фигурного катания