Валентин Писеев: Камила Валиева прилетела на Землю с другой планеты

Почетный президент Федерации фигурного катания на коньках России Валентин Николаевич Писеев обычно сдержан в оценках. Но не на этот раз. Вот как оценивает он катание 15-летней Камилы Валиевой.

- Такого катания, которое продемонстрировала на этапе Гран При ИСУ в Сочи Камила Валиева, еще никогда не видели. Камила, будто девочка с другой планеты, прилетевшая на наш лед. Она показала всем, к чему надо стремиться, к чему идти мировому фигурному катанию, - отметил он.

Камила доказала: сегодня она - одна из главных фавориток Зимней Олимпиады-2022 в Пекине.

От себя добавим, что все три путевки на Игры, которых добились наши фигуристки, будут разыграны 21-26 декабря НА ЧЕМПИОНАТЕ РОССИИ в Петербурге.