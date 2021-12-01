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01.12.2021 17:14
Рубрика: Спорт

Женская сборная РФ по гандболу начнет выступление на ЧМ в Испании

Текст: Илья Трисвятский
В Испании в среду матчем между хозяйками и Аргентиной начнется чемпионат мира по гандболу среди женских команд с участием 32 национальных сборных. Россиянки вступают в борьбу в четверг встречей с Камеруном в городе Лирия недалеко от Валенсии.
При позитивном турнирном раскладе сборная России проведет на чемпионате мира девять матчей. Фото: GettyImages При позитивном турнирном раскладе сборная России проведет на чемпионате мира девять матчей. Фото: GettyImages
При позитивном турнирном раскладе сборная России проведет на чемпионате мира девять матчей. Фото: GettyImages

Это первый серьезный турнир для нашей сборной после назначения на пост главного тренера, известного в прошлом игрока, линейной по амплуа, Людмилы Бодниевой, которая сама дважды (2001, 2005) становилась чемпионкой мира под началом легендарного наставника Евгения Трефилова.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
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Напомним, что на предыдущем, бронзовом для нас первенстве мира-2019 в Японии россиянками руководил испанский специалист Амброс Мартин. Он был отстранен от исполнения своих обязанностей после неудачи на чемпионате Европы-2020, где наша команда осталась без медалей, финишировав на пятом месте.

На период подготовки и участия в Олимпиаде сборную принял наставник тольяттинской "Лады" Алексей Алексеев, с ним удалось завоевать "серебро". И, несмотря на достойный результат, перемены в тренерском штабе все же последовали.

При Бодниевой уже выиграно два матча отбора к чемпионату Европы-2022 - 26:22 со Швейцарией дома и 35:21 с Литвой в гостях. Однако это лишь континентальные середнячки, если не ниже.

При назначенном после Олимпиады в Токио новом главном тренере Людмиле Бодниевой наши девушки уже выиграли два матча отбора ЧЕ-2022

Серьезной проверкой для команды оказался недавний международный турнир в Норвегии. Там россиянки порадовали победой над хозяйками, действующими чемпионками Европы.

- Матч с Норвегией был идеальным по настрою: команда вышла заряженной, билась, - сказала Бодниева. - И игрой мы довольны, несмотря на отдельные ошибки. Хочу верить, что эта победа придаст девчонкам веры в свои силы. В то же время она не должна вводить в заблуждение.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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На первом этапе чемпионата мира команды разделены на восемь квартетов. Вот полный состав групп" "А" (Гранольерс) - Франция, Черногория, Словения, Ангола; "В" (Лирия) - Россия, Польша, Сербия, Камерун; "С" (Кастельон) - Норвегия, Румыния, Казахстан, Иран; "D" (Торревьеха) - Нидерланды, Швеция, Пуэрто-Рико, Узбекистан; "Е" (Лирия) - Германия, Венгрия, Чехия, Словакия; "F" (Гранольерс) - Дания, Южная Корея, Тунис, Конго; "G" (Кастельон) - Бразилия, Хорватия, Япония, Парагвай; "Н" (Торревьеха) - Испания, Австрия, Аргентина, Китай.

На втором этапе борьбу продолжат по три лучшие команды из группы. Они с учетом результатов матчей, уже сыгранных между собой, образуют четыре новые шестерки по схеме "А" + "В", "С" + "D", "Е" + "F", "G" + "Н". И уже в этих секстетах определятся участники четвертьфиналов, назначенных на 14-15 декабря. Чемпион и призеры станут известны 19 декабря.

Поскольку в возможностях сборной России выполнить первую турнирную задачу сомневаться не приходится, сразу следует обратить внимание на игру команд смежной группы "А".

Если говорить про уже известных соперников, то с Камеруном сегодня проблем по определению возникнуть не должно. Сербия - серьезный оппонент, заняла шестое место на ЧМ-2019. Польша же в последние годы на крупных турнирах занимает "...надцатые" позиции.

Состав России

Вратари: Полина Каплина (ЦСКА), Анастасия Лагина ("Ростов-Дон").

Левые крайние: Полина Горшкова, Юлия Маркова (обе - ЦСКА).

Правые крайние: Юлия Манагарова ("Ростов-Дон"), Ольга Фомина ("Лада").

Линейный: Анастасия Илларионова (ЦСКА).

Правые полусредние: Екатерина Зеленкова ("Ростов-Дон"), Антонина Скоробогатченко (ЦСКА), Ольга Щербак ("Лада").

Левые полусредние: Ирина Корнеева ("Астраханочка"), Елена Михайличенко (ЦСКА), Вероника Никитина ("Лада").

Разыгрывающие: Екатерина Ильина, Карина Сабирова (обе - ЦСКА), Валерия Кирдяшева ("Лада"), Милана Таженова, Ярослава Фролова (обе - "Ростов-Дон").

Где будем смотреть

3 декабря, пятница

"Матч! Игра"

19:55. Россия - Камерун. Прямая трансляция.

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