На ЧМ-2022 допустят не 10, а 20 наших спортсменов

Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) допустит до участия в чемпионатах мира и Европы 2022 года не более 20 российских спортсменов, имеющих нейтральный статус.

В Олимпийских играх в Токио выступили лишь десять россиян. Однако в World Athletics приняли решение увеличить квоту на главные старты будущего сезона: это ЧМ в помещении в Сербии (18-20 марта), летний ЧМ в США (15-24 июля) и ЧЕ в Германии (16-21 августа). Ласицкене не включили в топ-5 лучших легкоатлеток Об этом на пресс-конференции по итогам заседания Совета WA заявил глава рабочей группы по восстановлению Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Руне Андерсен. - Нынешняя ситуация внушает оптимизм. Ключевые моменты выполнены. ВФЛА продолжает работу и двигается вперед, - заявил Андерсен. - Поэтому мы рекомендовали увеличить квоту нейтральных спортсменов на крупнейшие соревнования в 2022 году. ВФЛА была лишена членства в World Athletics в ноябре 2015-го. Отстранение продлили 17 ноября этого года.