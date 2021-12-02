Сборная России вышла в полуфинал Кубка Дэвиса

Новости

"Омикрон"-штамм в три раза повышает риск повторного заражения коронавирусом 23:01
Полиция Нью-Йорка обезвредила вооруженного мужчину у штаб-квартиры ООН 22:55
Захарова сделала замечание журналистке из Грузии за вопрос на английском 22:38
Лавров обсудил миграционный кризис с главой МИД Венгрии 22:08
"Путешествие в Рождество" в Москве пройдет без мастер-классов 21:56
Минск: МИД заявил о бесперспективности санкционной политики Запада 21:56
Около 390 тысяч человек в Вооруженных силах прошли ревакцинацию 21:48
Движение поездов после ЧП с пешеходом на Рижском направлении входит в график 21:23
Китай закрыл в Забайкалье ввоз товаров в Россию 21:13
Митрополит Иларион рассказал, когда в России появится полная аудиобиблия 21:07
Тульская деревня признана одной из лучших в мире 21:01
В Минтруде напомнили, кто имеет право на пособие на детей от 8 до 17 лет 20:50
Минск предостерег от наращивания на границе ЕС потенциала НАТО 20:23
Техрегламент о безопасности алкоголя перенесли на два года 20:03
Российский фристайлист Буров выиграл первый этап Кубка мира 19:53
"Автомобилист" обыграл "Спартак" в первом матче под руководством Заварухина 19:48
Под введенные Западом санкции против Беларуси попал сын Лукашенко 19:43
Путин остался недоволен докладом главы Минтруда об оплате труда шахтеров 19:42
Программа и Форум "Развитие регионов. Лучшее для России" пройдут в Сочи 19:39
Полиция Нью-Йорка проверяет информацию о вооруженном человеке у штаб-квартиры ООН 19:39
Трейлер: новый фильм с Охлобыстиным от автора "Временных трудностей" 19:29
Следственный комитет возбудил уголовное дело против своего экс-сотрудника 19:21
Видео: Как в Сочи справляются с последствиями 7-балльного шторма 19:18
Гражданскому супругу Марины Раковой продлили арест 19:15
Приняты рекомендации о послесменной реабилитации шахтеров 19:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
В "РГ" 3 декабря наградят победителей конкурса "Золотой Гонг-2021"
В "РГ" 3 декабря наградят победителей конкурса "Золотой Гонг-2021"
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Как за 28 дней в Москве и Подмосковье справились с эпидемией натуральной оспы в 1960 году
Как за 28 дней в Москве и Подмосковье справились с эпидемией натуральной оспы в 1960 году
02.12.2021 22:58
Рубрика: Спорт

Сборная России вышла в полуфинал Кубка Дэвиса

Текст: Максим Домчев
Сборная России по теннису вышла в полуфинал Кубка Дэвиса, досрочно победив команду Швеции.
Фото: REUTERS/Susana Vera Фото: REUTERS/Susana Vera
Фото: REUTERS/Susana Vera

В четверг сборная России в четвертьфинале Кубка Дэвиса встречалась с командой Швеции. Первыми на корт вышли Андрей Рублев и Элиас Имер. В первом сете россиянин заметно превосходил соперника и уверенно добился успеха - 6:2. Однако вторая партия осталась за шведским теннисистом - 7:5. В решающем сете россиянин все же смог выиграть на тай-брейке - 7:6 (7-3).

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Карацев стал претендентом на приз "Прогресс года" АТР

Во второй одиночной встрече Даниил Медведев встречался с Микаэлем Имером. Вторая ракетка мира по ходу встречи владел преимуществом и сумел победить в двух партиях - 6:4, 6:4.

Таким образом, счет в матче стал 2-0, и россияне обеспечили себе место в полуфинале, где сыграют против сборной Германии.

Спорт Теннис Кубок Дэвиса