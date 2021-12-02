Сборная России вышла в полуфинал Кубка Дэвиса

Сборная России по теннису вышла в полуфинал Кубка Дэвиса, досрочно победив команду Швеции.

В четверг сборная России в четвертьфинале Кубка Дэвиса встречалась с командой Швеции. Первыми на корт вышли Андрей Рублев и Элиас Имер. В первом сете россиянин заметно превосходил соперника и уверенно добился успеха - 6:2. Однако вторая партия осталась за шведским теннисистом - 7:5. В решающем сете россиянин все же смог выиграть на тай-брейке - 7:6 (7-3).

Во второй одиночной встрече Даниил Медведев встречался с Микаэлем Имером. Вторая ракетка мира по ходу встречи владел преимуществом и сумел победить в двух партиях - 6:4, 6:4.

Таким образом, счет в матче стал 2-0, и россияне обеспечили себе место в полуфинале, где сыграют против сборной Германии.