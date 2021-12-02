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02.12.2021 01:07
Рубрика: Спорт

В матче Непомнящего и Карлсена вновь ничья

Текст: Михаил Щербань
Российская газета - Столичный выпуск № 274(8625)
В Дубае прошла пятая партия матча за звание чемпиона мира между норвежцем Магнусом Карлсеном и россиянином Яном Непомнящим. Она, как и предыдущие, завершилась вничью. Общий счет поединка стал 2,5:2,5 очка.

Как сообщает пресс-служба Российской федерации шахмат, перед началом очередной игры президент ФИДЕ Аркадий Дворкович поздравил гостеприимных хозяев и всех жителей Объединенных Арабских Эмиратов с золотым юбилеем - 50-летием со дня образования государства. Символический первый ход сделал шейх Нахайян бен Мубарак Аль Нахайян, министр толерантности.

Фото: EPA/JUSTIN LANE
Карлсен не станет угощать Непомнящего пирогом

Как и в первой и третьей партиях, где у Яна Непомнящего были белые фигуры, соперники разыграли испанскую партию, а точнее - одну из антимаршалловских схем. Чемпион мира первым свернул в сторону с линии, проверявшейся в третьей партии, но и здесь претендент продемонстрировал очень глубокую домашнюю подготовку и захватил инициативу. Партия протекала с небольшим, но неприятным давлением белых; чемпиону мира пришлось вести пассивную оборону без малейших шансов склонить чашу весов на свою сторону. Впрочем, и белым было непросто пробить прочные оборонительные рубежи соперника.

Постепенно Магнус Карлсен решил все проблемы защиты; позиция уравнялась, и на 43-м ходу соперники согласились на ничью.

Всего претендентам на звание шахматного короля осталось провести девять партий. Если в них победитель не будет выявлен, то назначат тай-брейк.

Тем временем французский шахматист Алиреза Фируджа стал самым молодым шахматистом, которому удалось набрать 2800 пунктов в рейтинге ФИДЕ.

Фируджа занимает второе место в обновленном рейтинге, имея в своем активе 2804 рейтинговых очка.

Прежнее достижение принадлежало норвежцу Магнусу Карлсену. На тот момент ему было 18 лет 336 дней, Фирудже - 18 лет 5 месяцев и 13 дней.

Спорт Шахматы