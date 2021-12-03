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03.12.2021 04:53
Рубрика: Спорт

Акробат Максим Буров выиграл этап Кубка мира

Текст: Анна Козина
Российская газета - Столичный выпуск № 275(8626)
Трехкратный чемпион мира Максим Буров выиграл этап Кубка мира по фристайлу в дисциплине акробатика.

На турнире, который проходит в финской Руке, Буров получил за свой прыжок в суперфинале 122,17 балла. Второе место занял швейцарец Пирмин Вернер (118,10), третьим стал его соотечественник Ноэ Рот (116,74). Еще один россиянин Станислав Никитин показал пятый результат (109,50). А брат чемпиона Илья Буров не сумел преодолеть квалификацию.

Фото: Joe KLAMAR / AFP
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- Прошло все действительно хорошо, я очень рад, что получилось занять первое место, - приводит слова Максима Бурова пресс-служба Федерации фристайла России.

Напомним, что несколько дней назад бронзовый призер Пхенчхана-2018 Сергей Ридзик выиграл этап Кубка мира в другой дисциплине фристайла - ски-кроссе. После этого этапа Ридзик, на счету которого два "золота" и четыре подиума на кубковых стартах, возглавил общий зачет Кубка мира. Но важность этой победы в том, что она одержана на будущей олимпийской трассе Пекина-2022 - в Сикрет Гарден.

- Ски-кросс является единственной дисциплиной, у которой проводились тестовые мероприятия в Китае, - цитирует пресс-служба ФФР главного тренера сборной России Михаила Носова. - На протяжении нескольких лет проводятся изменения по методике подготовки, материально-техническому обеспечению. Этот успех является подтверждением верности выбранного направления. Также он добавит уверенности в преддверии подготовки к Олимпийским играм.

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