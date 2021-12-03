Акробат Максим Буров выиграл этап Кубка мира

Трехкратный чемпион мира Максим Буров выиграл этап Кубка мира по фристайлу в дисциплине акробатика.

На турнире, который проходит в финской Руке, Буров получил за свой прыжок в суперфинале 122,17 балла. Второе место занял швейцарец Пирмин Вернер (118,10), третьим стал его соотечественник Ноэ Рот (116,74). Еще один россиянин Станислав Никитин показал пятый результат (109,50). А брат чемпиона Илья Буров не сумел преодолеть квалификацию.

- Прошло все действительно хорошо, я очень рад, что получилось занять первое место, - приводит слова Максима Бурова пресс-служба Федерации фристайла России.

Напомним, что несколько дней назад бронзовый призер Пхенчхана-2018 Сергей Ридзик выиграл этап Кубка мира в другой дисциплине фристайла - ски-кроссе. После этого этапа Ридзик, на счету которого два "золота" и четыре подиума на кубковых стартах, возглавил общий зачет Кубка мира. Но важность этой победы в том, что она одержана на будущей олимпийской трассе Пекина-2022 - в Сикрет Гарден.

- Ски-кросс является единственной дисциплиной, у которой проводились тестовые мероприятия в Китае, - цитирует пресс-служба ФФР главного тренера сборной России Михаила Носова. - На протяжении нескольких лет проводятся изменения по методике подготовки, материально-техническому обеспечению. Этот успех является подтверждением верности выбранного направления. Также он добавит уверенности в преддверии подготовки к Олимпийским играм.