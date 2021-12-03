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03.12.2021 09:47
Рубрика: Спорт

Две шайбы и передача Капризова принесли "Миннесоте" победу над "Нью-Джерси"

Текст: Максим Домчев
"Миннесота" в матче регулярного чемпионата НХЛ переиграла "Нью-Джерси" - 5:2. Три шайбы у победителей на счету российских игроков.
Фото: AP Photo/Andy Clayton-King Фото: AP Photo/Andy Clayton-King
Фото: AP Photo/Andy Clayton-King

Счет в матче был открыт на 9-й минуте. Кирилл Капризов получил пас от партнера у борта, раправился с соперником и, выкатившись на рандеву с голкипером, отправил шайбу в сетку.

Вторую шайбу Капризов забросил на 23-й минуте броском почти с нулевого угла, поймав на ошибке вратаря "дьяволов".

Позже российский нападающий помог отличиться своему соотечественнику защитнику Дмитрию Куликову.

Дебютировал в НХЛ голкипер Даниил Тарасов. Страж ворот "Коламбуса" отразил 34 броска из 37, но его команда уступила 2:3.

Его партнер защитник Владислав Гавриков отметился голевой передачей.

"Каролина", несмотря на гол Андрея Свечникова, уступила "Оттаве" - 2:3, в составе которой Артем Зуб отметился результативной передачей.

Гол и передача Валерия Ничушкина помогли "Колорадо" обыграть "Монреаль" - 4:1.

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