Фристайлисты РФ могут не попасть на Олимпиаду, если не поставят зарубежные вакцины

Есть вероятность, что российские фристайлисты не пройдут отбор на Олимпийские игры 2022 года, если не смогут выступить на этапах Кубка мира в США и Канаде. В настоящее время они не могут въехать туда из-за того, что требуется вакцинация, одобренными в этих странах препаратами.

Об этом заявил президент Федерации фристайла России Алексей Курашов. Этапы в Северной Америке пройдут в декабре-январе, но пока разрешения на въезд российских спортсменов нет. По законам США и Канады, в страну могут прибывать лишь те, кто вакцинировался от коронавируса препаратами, одобренными в них.

"Мы вышли на контакт с FIS и МОК, но до сих пор ситуация не решается. У нас большая переписка с организаторами этих этапов Кубка мира - и американскими, и канадскими, но все ответы, которые мы получаем, либо полностью отрицательные, либо бессодержательные. Говорят - прививайтесь зарубежными вакцинами, вот и все", - приводит слова Курашова РИА Новости.

Он добавил, что если решение не будет найдено, то тогда часть спортсменов не сумеет завоевать лицензии на право выступить на Олимпиаде. Глава федерации добавил, что такой подход "неравноправный и абсолютно нечестный".