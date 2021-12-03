Карлсен победил в рекордной по числу ходов партии за титул чемпиона мира

Действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен выиграл шестую партию матча за мировую шахматную корону у россиянина Ян Непомнящего. Партия завершилась на 136-м ходу - это новый рекорд в матчах подобного уровня.

Шестая партия, в которой Карлсен играл белыми, получилась самой интересной из всех предыдущих. Норвежец в какой-то момент испытывал проблемы с оставшимся временем, но затем сумел заставить соперника ошибиться.

Партия продолжалась 136 ходов, после чего россиянин признал свое поражение. Это новый рекорд матчей за шахматную корону - предыдущее достижение равнялось 124 ходам и было установлено в матче Анатолия Карпова и Виктора Корчного в 1978 году.

После шести партий Карлсен ведет 3,5 на 2,5 очка. Седьмая партия пройдет в субботу, 4 декабря, Непомнящий будет играть белыми фигурами.