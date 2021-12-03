Наши мужские клубы провели матчи первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Домашние победы одержали питерский "Зенит" и столичное "Динамо", одолевшие соперников из Португалии и Польши соответственно. Новосибирский "Локомотив" на выезде уступил одному из записных фаворитов главного еврокубка итальянской "Мачерате".

Против организованного и мощного блока санкт-петербургского клуба у "Бенфики" почти не было шансов. Фото: championsleague.cev.eu

"Зенит" (Санкт-Петербург) против лиссабонской "Бенфики" - это отличная вывеска для футбольного матча, но в волейболе португальская команда крайне редкий гость в основном раунде Лиги чемпионов, а сейчас она попала в эту стадию после успешного прохождения многоступенчатой квалификации.

Шансов у гостей города на берегах Невы в стартовом туре квартета "D" не было никаких - 3:0 (25:19, 25:16, 25:23) в пользу вице-чемпиона Суперлиги. "Перед матчем разговаривал с нашими волейболистами и подчеркнул, что в этом турнире важен каждый розыгрыш, каждый сет, - сказал главный тренер питерцев и сборной России Туомас Саммелвуо. - Доволен результатом и уровнем игры. Показали хорошую концентрацию и стабильность, за исключением пары эпизодов в третьей партии, где допустили несколько ошибок". В другой встрече этой группы немецкий "Берлин", ведомый 36-летним олимпийским чемпионом Лондона-2012 связующим Сергеем Гранкиным, одолел в Германии сербскую "Войводину" - 3:0.

Действующий обладатель российского "золота" столичное "Динамо" и польская "Варшава" в рамках турнира четверки "В" выдали настоящий волейбольный триллер, продолжавшийся пять партий и более двух часов. "Бело-голубые" оказались на краю провала, уступив первые два сета, но в итоге и во многом благодаря зажигательной игре Ярослава Подлесных (набрал 18 очков) праздновали успех - 3:2 (20:25, 21:25, 25:20, 25:16, 15:12). Москвичи совершили огромное количество ошибок - 41, причем большинство из них пришлись на некачественные подачи - 32 раза мяч улетал в аут или в сетку. Самым ценным игроком матча был признан пасующий хозяев площадки Павел Панков. Для игрока его амплуа результативность в 10 очков - случай довольно редкий. Павел шесть раз выигрывал мячи за счет действий на блоке.

- Варшавяне наглядно показали нам, что такое Лига чемпионов, - признался Панков. - Мы немного нервничали в начале игры, совершили массу ошибок на подаче и в нападении. Но затем все же стали четко и организованно действовать в разных компонентах волейбола, поэтому и взяли три партии подряд.

В параллельном матче между следующими соперниками "Динамо" турецкий "Зираатбанк" в Анкаре взял верх над бельгийским "Маасейком" - 3:0.

Оказавшийся волею жеребьевки в "группе смерти" под литерой "С" новосибирский "Локомотив" на Апеннинах безоговорочно проиграл чемпиону Италии "Мачерате" - 0:3 (17:25, 20:25, 15:25). Соперник - фактически сборная мира. Здесь выступают такие известные мастера, как бразилец Лукарелли, кубинцы Робертланди Симон и Марлон, игрок сборной Италии Иван Зайцев, аргентинец Лучано Де Чекко, другие. Сибиряки не справились с убойными подачами хозяев, в активе "Мачераты" 17 эйсов.

На второй тур в гости к "Локо" прилетит обладатель звания сильнейшей команды Старого Света польский "Кендзежин-Козле", на старте спокойно расправившийся дома со словенским "Марибором" - 3:0.

Напомним формат турнира: по итогам двухкруговых соревнований в четвертьфинал выйдут победители всех пяти групп и еще три команды со вторых мест, которые определятся по лучшим дополнительным показателям.

Где будем смотреть

4 декабря, суббота, "Матч! Игра"

17.55 "Динамо" (Москва) - АСК (Нижний Новгород). Суперлига. Прямая трансляция.

5 декабря, воскресенье, "ТВ Старт"

14.55 "Локомотив" (Новосибирск) - "Факел" (Новый Уренгой). Суперлига. Прямая трансляция.