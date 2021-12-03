Наталья Сергунина: В Москве пройдет чемпионат России по кибатлетике

Первенство среди людей с особенностями здоровья, применяющих ассистивные технологии, пройдет в столице 6 и 7 декабря. В соревнованиях примут участие кибатлеты из 30 российских регионов, отметила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Участники первенства будут на скорость проходить трассы с использованием, в частности, разработок столичных инноваторов: бионических протезов рук и ног, экзоскелетов, колясок с электроприводом и нейроинтерфейсов, в которых часть функций мозга выполняет компьютер. Для каждой категории кибатлетов предусмотрена своя трасса с препятствиями.

"Ассистивные технологии активно развиваются, и у московских разработчиков уже есть проекты, доказавшие свою эффективность, в том числе на соревнованиях по кибатлетике, - сказала Наталья Сергунина. - Это социально значимое направление, которое еще раз демонстрирует, как технологичные решения повышают качество жизни. На чемпионат в Москву приедут участники из 30 регионов".

Отметим, что соревнования среди россиян, использующих ассистивные устройства, "Кибатлетика" проводит уже пять лет. "В прошлом году организация обеспечила участие национальной сборной в чемпионате мира Cybathlon-2020, где наши спортсмены заняли призовые места, - отметил председатель правления Союза "Кибатлетика" Андрей Давидюк. - Развитие инновационных технологий принципиально меняет жизнь людей с особенностями здоровья. Некоторые из них испытывают новейшие разработки на себе, чтобы в будущем они стали доступны каждому, кто в них нуждается. Чемпионат России по кибатлетике - один из этапов этой работы".

Трансляцию чемпионата организуют в аккаунте союза "Кибатлетика" в соцсети "ВКонтакте" и на портале cybathletics.ru. Отборочные старты пройдут 6 декабря, а на следующий день намечены полуфиналы и финалы.

Организатором соревнований выступает союз "Кибатлетика" при поддержке Минпромторга РФ и Правительства Москвы.

Кстати, в рамках первенства состоится презентация новинок столичных разработчиков. Они представят протезы верхних и нижних конечностей, электроколяски и другие передовые решения.