Бабиков выиграл масс-старт на этапе Кубка IBU

Российский биатлонист Антон Бабиков одержал вторую подряд победу на этапе Кубка IBU, который проходит в Норвегии.

В субботу в норвежском Шушене прошла гонка с масс-стартом на 15 км. Быстрее всех дистанцию преодолел россиянин Антон Бабиков, допустивший один промах на четырех огневых рубежах. Его результат 41 минута 33,6 секунды.

Серебряным призером стал представитель Норвегии Эрленн Бьентегор. Он допустил два промаха и на финише проиграл россиянину 26,5 секунд. Бронза досталась французу Реми Брутье - 2 промаха и отставание 46,5 секунд.

В пятницу 30-летний Бабиков стал победителем спринтерской гонки.