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04.12.2021 13:48
Рубрика: Спорт

Бабиков выиграл масс-старт на этапе Кубка IBU

Текст: Максим Домчев
Фото: Алексей Филиппов \ РИА Новости Фото: Алексей Филиппов \ РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов \ РИА Новости

Российский биатлонист Антон Бабиков одержал вторую подряд победу на этапе Кубка IBU, который проходит в Норвегии.

В субботу в норвежском Шушене прошла гонка с масс-стартом на 15 км. Быстрее всех дистанцию преодолел россиянин Антон Бабиков, допустивший один промах на четырех огневых рубежах. Его результат 41 минута 33,6 секунды.

Серебряным призером стал представитель Норвегии Эрленн Бьентегор. Он допустил два промаха и на финише проиграл россиянину 26,5 секунд. Бронза досталась французу Реми Брутье - 2 промаха и отставание 46,5 секунд.

В пятницу 30-летний Бабиков стал победителем спринтерской гонки.

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