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04.12.2021 13:58
Рубрика: Спорт

Большунов стал 14-м в гонке на 15 км на этапе Кубка мира в Норвегии

Текст: Максим Домчев
Фото: EPA-EFE/KIMMO BRANDT Фото: EPA-EFE/KIMMO BRANDT
Фото: EPA-EFE/KIMMO BRANDT

Обладатель Кубка мира россиянин Александр Большунов показал 14-й результат в индивидуальной гонке с раздельным стартом на 15 км на этапе Кубка мира в Норвегии.

Фото: EPA-EFE/KIMMO BRANDT
Большунов выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира

В субботу в Лиллехаммере в рамках этапа Кубка мира прошла гонка на 15 км свободным стилем с раздельным стартом. Увы, российские лыжники на этот раз остались без наград.

Весь подиум заняли представители Норвегии. Лучший результат показал Симен Хегстад Крюгер, преодолевший дистанцию за 32 минуты 26,2 секунды. На второй ступени пьедестала почета оказался Ханс Кристер Холунн, уступивший своему соотечественнику всего 1,6 секунды. Бронза у Мартина Левстрема Нюэнгета, уступившего 17,5 секунд.

По ходу гонки на третьей строчке шел россиянин Алексей Червоткин, но на финише он уступил Нюэнгету более трех секунд. 13-й результат показал Денис Спицов, следом финишировал Александр Большунов, 15-е место у Ивана Якимушкина.

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