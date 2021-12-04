Большунов стал 14-м в гонке на 15 км на этапе Кубка мира в Норвегии

Обладатель Кубка мира россиянин Александр Большунов показал 14-й результат в индивидуальной гонке с раздельным стартом на 15 км на этапе Кубка мира в Норвегии.

В субботу в Лиллехаммере в рамках этапа Кубка мира прошла гонка на 15 км свободным стилем с раздельным стартом. Увы, российские лыжники на этот раз остались без наград.

Весь подиум заняли представители Норвегии. Лучший результат показал Симен Хегстад Крюгер, преодолевший дистанцию за 32 минуты 26,2 секунды. На второй ступени пьедестала почета оказался Ханс Кристер Холунн, уступивший своему соотечественнику всего 1,6 секунды. Бронза у Мартина Левстрема Нюэнгета, уступившего 17,5 секунд.

По ходу гонки на третьей строчке шел россиянин Алексей Червоткин, но на финише он уступил Нюэнгету более трех секунд. 13-й результат показал Денис Спицов, следом финишировал Александр Большунов, 15-е место у Ивана Якимушкина.