Минобрнауки проведет международный турнир по Dota 2 и League of Legends

League of Legends - самая популярная в мире игра в жанре MOBA - боевая арена. Dota 2 также на пике популярности, особенно среди киберспортсменов из СНГ.
"Популярность киберспорта среди молодежи не удивляет: он находится на стыке спорта, технологий, инноваций и образования, - отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. - Киберспорт развивает интеллект, учит быстро принимать решения и работать в команде. Это воистину спорт будущего".
Как сообщается на сайте Минобрнауки, призовой фонд турнира - 2 миллиона рублей: по 1 миллиону на каждый вид программы. Соревнования проходят в формате 5х5. Участниками могут стать студенты, причём члены одной команды должны представлять одно учебное заведение.
По мнению министра науки и высшего образования Валерия Фалькова, киберспорт развивает интеллектуальные и управленческие навыки, умение быстро принимать решения и нести личную ответственность за общекомандный результат. Эти качества полезны в любом деле. "Мы поддерживаем интерес молодежи к киберспорту и готовы развивать, в том числе, вовлекая в процесс вузы и частные компании", - отметил Фальков.
Матчи "Битвы за науку" будут транслироваться в прямом эфире на русском языке.
Подробную информацию о правилах регистрации и участия в турнире, а также об этапах соревнований можно найти здесь.