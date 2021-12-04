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04.12.2021 23:33
Рубрика: Спорт

Минобрнауки проведет международный турнир по Dota 2 и League of Legends

Текст: Мария Агранович
Открылась регистрация команд на участие в международном студенческом киберспортивном турнире по Dota 2 и League of Legends "Битва за науку". Организатор - министерство науки и высшего образования РФ. Соревнования станут завершением Года науки и технологий в России. Регистрация на турнир продлится до 5 декабря.
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

League of Legends - самая популярная в мире игра в жанре MOBA - боевая арена. Dota 2 также на пике популярности, особенно среди киберспортсменов из СНГ.

Фото: Сергей Николаев/РГ
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"Популярность киберспорта среди молодежи не удивляет: он находится на стыке спорта, технологий, инноваций и образования, - отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. - Киберспорт развивает интеллект, учит быстро принимать решения и работать в команде. Это воистину спорт будущего".

Как сообщается на сайте Минобрнауки, призовой фонд турнира - 2 миллиона рублей: по 1 миллиону на каждый вид программы. Соревнования проходят в формате 5х5. Участниками могут стать студенты, причём члены одной команды должны представлять одно учебное заведение.

По мнению министра науки и высшего образования Валерия Фалькова, киберспорт развивает интеллектуальные и управленческие навыки, умение быстро принимать решения и нести личную ответственность за общекомандный результат. Эти качества полезны в любом деле. "Мы поддерживаем интерес молодежи к киберспорту и готовы развивать, в том числе, вовлекая в процесс вузы и частные компании", - отметил Фальков.

Матчи "Битвы за науку" будут транслироваться в прямом эфире на русском языке.

Подробную информацию о правилах регистрации и участия в турнире, а также об этапах соревнований можно найти здесь.

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