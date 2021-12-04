Фото: Игроки "Зенита" вышли на поле со щенками на руках

Футболисты "Зенита" поддержали акцию "Собакам лучше дома!". В Instagram Российской кинологической ассоциации и петербургского клуба размещены фотографии игроков со щенками из приютов, с которыми они накануне вышли на домашний матч против "Ростова".

- За несколько минут до стартового свистка на "Газпром Арене" сине-бело-голубые объявили состав команды, который сопровождался специальными видеопрофайлами подопечных приютов и фондов помощи для бездомных собак, - рассказали в РКА. - Социальная призвана обратить внимание на проблемы ответственности и ухода за домашними животными, а также призвать всех неравнодушных людей к помощи и благоустройству приютов.

На стадионе также была организована площадка социальной акции "Собакам лучше дома", где зрители могли оставить заявку и в дальнейшем забрать собаку домой или помочь благотворительным зоозащитным организациям. В Instagram "Зенита" болельщики также разместили информацию о том, что как минимум одного щенка уже забрали домой.