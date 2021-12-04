Возобновляется чемпионат баскетбольной Единой лиги

Новости

В Москву идут 15-градусные морозы 19:53
Ученые объяснили, как омикрон-штамм сделал COVID-19 "более человечным" 19:31
Украинский военный вертолет нарушил госграницу Беларуси 19:25
Непомнящий и Карлсен сыграли вничью в седьмой партии матча за мировую корону 18:57
Мясников перечислил последствия бесконтрольного приема антибиотиков 18:55
Стала известна дата прощания с Ниной Ургант 18:44
В Русской православной церкви выступили за запрет охоты как развлечения 18:39
Самолет с мигрантами вылетел из Минска в Эрбиль 18:30
Фестиваль японского кино в Москве продлили до 10 декабря 18:12
Митрополит: Кампанию против прививок развернули зарубежные враги России 17:43
Названы автомобили с пробегом, которые дорожают быстрее других 17:25
Памятник главе МЧС Евгению Зиничеву открыли в Элисте 17:04
Гинцбург призвал ускорить введение QR-кодов по всей стране 16:40
Фото: Игроки "Зенита" вышли на поле со щенками на руках 16:39
Андрей Турчак единогласно переизбран секретарем генсовета партии 16:36
Кабмин одобрил соцподдержку для некоторых граждан при оплате ЖКУ 16:24
В Кузбассе спасатели подняли на поверхность тела еще двух шахтеров 16:22
Путин объявит волонтера года 16:04
Генсовет "Единой России" обновился больше, чем наполовину 15:59
Врачи назвали симптом высокого сахара в крови с необратимыми последствиями 15:59
Минпромторг надеется на сертификацию самолета МС-21 в этом году 15:48
В Каспийском море села на мель баржа 15:35
В Москве на "зеленой" ветке метро из-за человека на путях остановились поезда 15:33
Футбольный "Спартак" приобрел нового вратаря 15:30
Мошенники придумали новую схему кражи денег с карт пенсионеров 15:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Какие законы вступают в силу в декабре
Какие законы вступают в силу в декабре
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Как за 28 дней в Москве и Подмосковье справились с эпидемией натуральной оспы в 1960 году
Как за 28 дней в Москве и Подмосковье справились с эпидемией натуральной оспы в 1960 году
04.12.2021 19:59
Рубрика: Спорт

Возобновляется чемпионат баскетбольной Единой лиги

Текст: Илья Трисвятский
В воскресенье, 5 декабря, после паузы, связанной с выступлением национальных сборных в квалификации к чемпионату мира-2023, возобновляются матчи регулярного сезона Единой лиги. Центральная игра дня - встреча краснодарского "Локомотива-Кубани" и ЦСКА.

Ведомый главным тренером Евгением Пашутиным "Локомотив-Кубань" лидирует в своей группе второго по значимости континентального Еврокубка. С учетом встреч еще и в рамках Единой лиги статистика железнодорожников впечатляет - 6 побед в последних семи матчах.

Фото: Ксения Богданова (БК УНИКС)
Каких событий ждать в баскетбольной Единой лиге в декабре

Столичные армейцы после серии из пяти поражений в официальных матчах, пришедшейся на конец октября - начало ноября, благополучно вышли из "черной" полосы. Перед сражением с "Локомотивом-Кубанью" у "красно-синих" три подряд победы в Евролиге, причем на этой неделе греческий "Панатинаикос" был разгромлен в Москве с разницей в два десятка очков - 97:77.

Вот мнение о раскладе сил на предстоящую игру бронзового призера лондонской Олимпиады-2012 Виталия Фридзона, который в течение своей славной и длительной карьеры выступал и за армейцев, и за южан:

- Именно у "Локо" среди всех российских команд в последние годы лучшая статистика в матчах с москвичами. В прошлом году в "Баскет-Холле" краснодарцы, например, победили на своей площадке, и почти в каждом сезоне минимум одну игру у ЦСКА цепляют. К тому же в зал будут допущены болельщики, а поддерживать свою команду в Краснодаре умеют здорово. Фактор своих трибун - он тоже очень важен. Главный козырь "Локо" - атака, скоростная игра, обилие снайперов в самых разных амплуа. При этом пропускают железнодорожники многовато. У армейцев игра выглядит чуть более сбалансированной. Так что, как я уже сказал, ЦСКА - фаворит, но небольшой. По моим ощущениям, шансы соперников - 60 на 40 в пользу гостей, - приводит слова Фридзона пресс-служба краснодарского клуба.

Совсем недавно в дружный коллектив "Локо" влился двукратный чемпион сильнейшей в мире лиги НБА американский разыгрывающий Куинн Кук. Он благополучно прошел углубленный медицинский осмотр, приступил к тренировкам команды, а на днях в офисе Единой лиги была оформлена официальная заявка на этого звездного баскетболиста, который побеждал в НБА в составе двух клубов - "Голден Стэйт" (2018) и "Лос-Анджелес Лейкерс" (2020).

Фото: Михаил Синицын/ РГ
Сергей Панов: Эта сборная - мечта Зорана Лукича

Только что прибыл в Краснодар и 19-летний итальянец Абрамо Цанка, с которым "Локо" подписал контракт еще летом прошлого года. Баскетболиста для получения насыщенной игровой практики отдали в аренду литовскому "Невежису", где он в матчах текущего сезона набирал в среднем по 8 очков за матч. Но теперь пришло время уже реально влиться в ряды одного из сильнейших клубов России.

Игра "Локомотив-Кубань" - ЦСКА начнется в 17.00, но клуб приглашает болельщиков в "Баскет-Холл" аж за полтора часа до матча, то есть в 15.30. Для любителей баскетбола приготовлена масса развлечений, креативных конкурсов и активностей на любой вкус и для любой возрастной категории.

В субботу в Краснодаре как бы на разогреве встречи грандов выступили команды-участницы чемпионата первого дивизиона Суперлиги, проводимой непосредственно под эгидой Российской федерации баскетбола (РФБ). "ЦОП-Локомотив-Кубань" переиграл ЦСКА-2 со счетом 96:91.

Положение команд в Единой лиге

1. УНИКС (Казань) - 7 побед - 1 поражение (процент выигрышей - 85,7);

2. "Автодор" (Саратов) - 5-1 (83,3);

3. "Зенит" (Санкт-Петербург) - 4-1 (80,0);

4. "Локомотив-Кубань" (Краснодар) - 4-2 (66,7);

5. ЦСКА - 4-2 (66,7);

6. БК "Нижний Новгород" - 4-2 (66,7);

7. "Астана" (Нур-Султан, Казахстан) - 2-3 (40,0);

8. "Парма" (Пермский край) - 2-3 (40,0);

9. "Калев" (Таллин, Эстония) - 2-5 (28,6);

10. "Енисей" (Красноярск) - 1-4 (20,0);

11. "Зелена-Гура" (Польша) - 1-6 (14,3);

12. "Цмоки-Минск" (Беларусь) - 1-6 (14,3).

Где будем смотреть

5 декабря, воскресенье

"Матч! Игра"

16.55. "Локомотив-Кубань" (Краснодар) - ЦСКА. Прямая трансляция.

"ТВ Старт"

12.50. "Автодор" (Саратов) - БК "Нижний Новгород". Прямая трансляция.

В регионах Спорт Баскетбол Спортивные организации Баскетбольные клубы ПБК ЦСКА Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Краснодар