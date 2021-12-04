Возобновляется чемпионат баскетбольной Единой лиги

Ведомый главным тренером Евгением Пашутиным "Локомотив-Кубань" лидирует в своей группе второго по значимости континентального Еврокубка. С учетом встреч еще и в рамках Единой лиги статистика железнодорожников впечатляет - 6 побед в последних семи матчах.

Столичные армейцы после серии из пяти поражений в официальных матчах, пришедшейся на конец октября - начало ноября, благополучно вышли из "черной" полосы. Перед сражением с "Локомотивом-Кубанью" у "красно-синих" три подряд победы в Евролиге, причем на этой неделе греческий "Панатинаикос" был разгромлен в Москве с разницей в два десятка очков - 97:77.

Вот мнение о раскладе сил на предстоящую игру бронзового призера лондонской Олимпиады-2012 Виталия Фридзона, который в течение своей славной и длительной карьеры выступал и за армейцев, и за южан:

- Именно у "Локо" среди всех российских команд в последние годы лучшая статистика в матчах с москвичами. В прошлом году в "Баскет-Холле" краснодарцы, например, победили на своей площадке, и почти в каждом сезоне минимум одну игру у ЦСКА цепляют. К тому же в зал будут допущены болельщики, а поддерживать свою команду в Краснодаре умеют здорово. Фактор своих трибун - он тоже очень важен. Главный козырь "Локо" - атака, скоростная игра, обилие снайперов в самых разных амплуа. При этом пропускают железнодорожники многовато. У армейцев игра выглядит чуть более сбалансированной. Так что, как я уже сказал, ЦСКА - фаворит, но небольшой. По моим ощущениям, шансы соперников - 60 на 40 в пользу гостей, - приводит слова Фридзона пресс-служба краснодарского клуба.

Совсем недавно в дружный коллектив "Локо" влился двукратный чемпион сильнейшей в мире лиги НБА американский разыгрывающий Куинн Кук. Он благополучно прошел углубленный медицинский осмотр, приступил к тренировкам команды, а на днях в офисе Единой лиги была оформлена официальная заявка на этого звездного баскетболиста, который побеждал в НБА в составе двух клубов - "Голден Стэйт" (2018) и "Лос-Анджелес Лейкерс" (2020).

Только что прибыл в Краснодар и 19-летний итальянец Абрамо Цанка, с которым "Локо" подписал контракт еще летом прошлого года. Баскетболиста для получения насыщенной игровой практики отдали в аренду литовскому "Невежису", где он в матчах текущего сезона набирал в среднем по 8 очков за матч. Но теперь пришло время уже реально влиться в ряды одного из сильнейших клубов России.

Игра "Локомотив-Кубань" - ЦСКА начнется в 17.00, но клуб приглашает болельщиков в "Баскет-Холл" аж за полтора часа до матча, то есть в 15.30. Для любителей баскетбола приготовлена масса развлечений, креативных конкурсов и активностей на любой вкус и для любой возрастной категории.

В субботу в Краснодаре как бы на разогреве встречи грандов выступили команды-участницы чемпионата первого дивизиона Суперлиги, проводимой непосредственно под эгидой Российской федерации баскетбола (РФБ). "ЦОП-Локомотив-Кубань" переиграл ЦСКА-2 со счетом 96:91.

Положение команд в Единой лиге

1. УНИКС (Казань) - 7 побед - 1 поражение (процент выигрышей - 85,7);

2. "Автодор" (Саратов) - 5-1 (83,3);

3. "Зенит" (Санкт-Петербург) - 4-1 (80,0);

4. "Локомотив-Кубань" (Краснодар) - 4-2 (66,7);

5. ЦСКА - 4-2 (66,7);

6. БК "Нижний Новгород" - 4-2 (66,7);

7. "Астана" (Нур-Султан, Казахстан) - 2-3 (40,0);

8. "Парма" (Пермский край) - 2-3 (40,0);

9. "Калев" (Таллин, Эстония) - 2-5 (28,6);

10. "Енисей" (Красноярск) - 1-4 (20,0);

11. "Зелена-Гура" (Польша) - 1-6 (14,3);

12. "Цмоки-Минск" (Беларусь) - 1-6 (14,3).

Где будем смотреть

5 декабря, воскресенье

"Матч! Игра"

16.55. "Локомотив-Кубань" (Краснодар) - ЦСКА. Прямая трансляция.

"ТВ Старт"

12.50. "Автодор" (Саратов) - БК "Нижний Новгород". Прямая трансляция.