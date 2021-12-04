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04.12.2021 13:15
Рубрика: Спорт

Россияне Богданов и Прохоров выиграли этап Кубка мира по санному спорту в Сочи

Текст: Максим Домчев
Андрей Богданов и Юрий Прохоров Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости Андрей Богданов и Юрий Прохоров Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
Андрей Богданов и Юрий Прохоров Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости

Российские саночники Андрей Богданов и Юрий Прохоров победили в соревнованиях двоек на этапе Кубка мира в Сочи.
Лучшие самбисты мира поборются в Сочи за Кубок Союзного государства

В субботу по сумме двух попыток российский дуэт показал лучшее время - 1 минута 39,351 секунды. Более чем на 0,1 секунды они опередили представителей Германии Тони Эггерта и Сашу Бенеккена.

Бронза досталась представителям Латвии Андрису и Юрису Шицсам. Еще один российский дуэт Дмитрий Халилов и Станислав Мальцев стали седьмыми, а Александр Денисьев и Владислав Антонов - восьмыми.

Победители нынешнего этапа Кубка мира выступают вместе с нынешнего сезона.

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