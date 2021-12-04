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04.12.2021 19:13
Рубрика: Спорт

Российские биатлонисты выиграли бронзу в эстафете на Кубке мира

Текст: Максим Домчев
Биатлонисты сборной России в субботу завоевали бронзовые медали в эстафетной гонке. Победу одержали норвежцы, серебро у команды Франции.
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

В субботу в шведском Эстерсунде на этапе Кубка мира по биатлону прошла первая в сезоне эстафетная гонка у мужчин. Сборную России в этой гонке представляли Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

Фото: Гавриил Григоров/ ТАСС
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На первом этапе Халили финишировал четвертым. Дебютировавший в команде Серохвостов после второго этапа сумел попасть в тройку.

На третьем этапе Логинов сумел избежать проблем в стрельбе и передал эстафету Латыпову вторым. Увы, побороться за золото помешал штрафной круг, который получил Латыпов на последнем огневом рубеже. В итоге сборная России завершила гонку на третьем месте, проиграв победителю 45,9 секунды.

Золото досталось команд Норвегии, которая на финише опередила сборную Франции на 11 секунд.

Нынешняя бронза стала первой медалью сборной России в нынешнем розыгрыше Кубка мира.

Спорт Биатлон Кубок мира по биатлону 2021/2022