Сборная России вышла в финал Кубка Дэвиса

Мужская сборная России по теннису вышла в финал Кубка Дэвиса, переиграв команду Германии. В решающем матче она сыграет с командой Хорватии.

В субботу российская команда встречалась с теннисистами из Германии. В первом одиночном матче встречались Андрей Рублев и Доминик Кепфер. В первом сете немецкий теннисист сумел оказать достойное сопротивление, но в итоге уступил 4:6. Во второй партии на корте полностью хозяйничал Рублев. 6:0 - есть первое очко сборной в полуфинале.

Во втором поединке лидер российской команды Даниил Медведев играл против Яна-Ленарда Штруффа. Немец сумел оказать достойное сопротивление, но был вынужден признать свое поражение - 4:6, 4:6.

Сборная России досрочно гарантировала себе место в финале, где встретится с командой Хорватии, которая ранее переиграла Сербию. В последний раз российские теннисисты выходили в финал этого турнира в 2007 году.