Вероника Логинова назначена на пост гендиректора РУСАДА

Новости

Россияне Богданов и Прохоров выиграли этап Кубка мира по санному спорту в Сочи 13:15
Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в поле под Тюменью 13:07
Россия и Индия обсуждают совместное освоение Луны 12:58
Стоимость биткоина резко упала почти до 42 тысяч долларов 12:54
Booking.com впервые раскрыл свою выручку в России 12:43
Прокуратура проведет проверку после горного удара на уральской шахте 12:39
Минтранс: Транспортная стратегия не вводит ограничений для личных авто 12:37
Православные христиане отмечают праздник Введение во храм Богородицы 12:16
Крупные ночные клубы в Москве могут закрыть из-за ковидных нарушений 11:56
В Москве открылся съезд "Единой России" 11:45
В шахте на севере Урала произошел горный удар 11:30
Мишустин назвал Москву лучшим городом для проведения "Экспо-2030" 11:25
Атомные подлодки РФ вооружат "Цирконами" в 2025 году 10:45
Эксперты: Коронавирус может циркулировать в мире до 2026 года 10:44
Минфин одобрил решение Fitch подтвердить рейтинг России на уровне BBB 10:36
Турция ввела в заблуждение о количестве беспилотников для Украины 10:34
Собянин: Беспилотники в 2030 году станут в Москве повседневным городским транспортом 10:33
Инспекторы ВОЗ посетят Россию для оценки "Спутника V" не раньше января 10:26
"Зеленые" облигации Москвы получили премию Cbonds Awards 10:12
Иран хочет радикально изменить документ по ядерной программе 09:47
Проверьте себя. Задание на ударения в ЕГЭ по русскому 09:45
В Москву прибыл авиарейс с россиянами из ЮАР 09:35
Госсекретарь США заявил о возможности переговоров Путина и Байдена в ближайшее время 09:33
Госдеп США увидел прогресс в выдаче дипломатических виз россиянам 08:58
Названы самые высокие зарплаты в Москве 08:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Какие законы вступают в силу в декабре
Какие законы вступают в силу в декабре
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Как за 28 дней в Москве и Подмосковье справились с эпидемией натуральной оспы в 1960 году
Как за 28 дней в Москве и Подмосковье справились с эпидемией натуральной оспы в 1960 году
04.12.2021 12:48
Рубрика: Спорт

Вероника Логинова назначена на пост гендиректора РУСАДА

Текст: Максим Домчев, Владислав Куликов
По итогам конкурса генеральным директором Российского антидопингового агентства стала Вероника Логинова.
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Такое решение было принято Советом учредителей организации по итогам конкурса, прием заявок на который проходил с 25 октября по 15 ноября, сообщает ТАСС. Анкеты кандидатов были проверены на достоверность и соответствие квалификационным требованиям, после чего проводилось собеседование и тестирование.

По итогам было принято решение назначить на пост генерального директора Веронику Логинову, которая уже имеет опыт работы в РУСАДА, а также на протяжении нескольких лет она возглавляла отдел антидопингового обеспечения в Министерстве спорта РФ. Также Логинова является советником ректора Российского международного олимпийского университета по разработке антидопинговых программ.

Логинова в настоящее время является членом рабочей группы по совершенствованию законодательства в сфере физкультуры и спорта в РФ при комитете Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, членом дисциплинарной комиссии Всероссийской федерации легкой атлетики, членом комиссии Европейских олимпийских комитетов (EOK) по медицине и антидопингу.

Как отметил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, являющейся одним из учредителей РУСАДА, в Международном антидопинговом агентстве внимательно следили за процедурой избрания нового гендиректора.

Фото: ROBYN BECK / AFP
Перед ОИ-2022 на допинг протестируют более 5 тысяч спортсменов

"Процедура избрания генерального директора проходила под чутким надзором WADA. Ни одной претензии высказано не было. Это чрезвычайно важный шаг и этап по возвращению на соревнования российских флага и гимна, а также по снятию запрета проведения крупных международных соревнований на территории РФ. WADA проинформирована о ходе изменений и приветствует формат их проведений. Надеемся, что уже операционная деятельность обновленной РУСАДА позволит выполнить государственную задачу, укрепить авторитет нашей страны на международной арене и вернуть наши флаг, гимн, спортивную форму с российской символикой в декабре 2022 года", - приводит слова Груздева сайт Ассоциации юристов России.

Ранее этот пост занимал Юрий Ганус, после увольнения которого обязанности гендиректора исполнял Михаил Буханов.

РУСАДА лишено статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу по решению Спортивного арбитражного суда в Лозанне. План восстановления статуса должен быть реализован до середины декабря 2022 года.

Спорт Спортивная жизнь Допинг