Вероника Логинова назначена на пост гендиректора РУСАДА

По итогам конкурса генеральным директором Российского антидопингового агентства стала Вероника Логинова.

Такое решение было принято Советом учредителей организации по итогам конкурса, прием заявок на который проходил с 25 октября по 15 ноября, сообщает ТАСС. Анкеты кандидатов были проверены на достоверность и соответствие квалификационным требованиям, после чего проводилось собеседование и тестирование.

По итогам было принято решение назначить на пост генерального директора Веронику Логинову, которая уже имеет опыт работы в РУСАДА, а также на протяжении нескольких лет она возглавляла отдел антидопингового обеспечения в Министерстве спорта РФ. Также Логинова является советником ректора Российского международного олимпийского университета по разработке антидопинговых программ.

Логинова в настоящее время является членом рабочей группы по совершенствованию законодательства в сфере физкультуры и спорта в РФ при комитете Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, членом дисциплинарной комиссии Всероссийской федерации легкой атлетики, членом комиссии Европейских олимпийских комитетов (EOK) по медицине и антидопингу.

Как отметил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, являющейся одним из учредителей РУСАДА, в Международном антидопинговом агентстве внимательно следили за процедурой избрания нового гендиректора.

"Процедура избрания генерального директора проходила под чутким надзором WADA. Ни одной претензии высказано не было. Это чрезвычайно важный шаг и этап по возвращению на соревнования российских флага и гимна, а также по снятию запрета проведения крупных международных соревнований на территории РФ. WADA проинформирована о ходе изменений и приветствует формат их проведений. Надеемся, что уже операционная деятельность обновленной РУСАДА позволит выполнить государственную задачу, укрепить авторитет нашей страны на международной арене и вернуть наши флаг, гимн, спортивную форму с российской символикой в декабре 2022 года", - приводит слова Груздева сайт Ассоциации юристов России.

Ранее этот пост занимал Юрий Ганус, после увольнения которого обязанности гендиректора исполнял Михаил Буханов.

РУСАДА лишено статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу по решению Спортивного арбитражного суда в Лозанне. План восстановления статуса должен быть реализован до середины декабря 2022 года.