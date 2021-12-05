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05.12.2021 20:03
Рубрика: Спорт

Голикова завоевала две медали на этапе Кубка мира по конькобежному спорту

Текст: Анна Бекетова
Российская газета - Федеральный выпуск № 276(8627)
Чемпионка мира 2021 года Ангелина Голикова завоевала две медали на дистанции 500 м на этапе Кубка мира по конькобежному спорту, который в ночь на понедельник по московскому времени завершился в американском Солт-Лейк-Сити.

Сначала Голикова финишировала второй с результатом 36,935 секунды. С личным рекордом победу одержала американка Эрин Джексон (36,808). Третьей стала нидерландка Фемке Кок, отстав от лидера на 0,20 секунды. Еще одна россиянка, серебряная медалистка Олимпаиды-2014 Ольга Фаткулина заняла пятое место (+0,22).

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
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Во второй попытке Голикова снова уступила, но на этот раз Анжелике Войцик из Польши. Причем всего 0,01 секунды (36,785 против 36,775). Тройку лучших замкнула Фаткулина (36,935). Что касается двух забегов на 500 м - уравнять шансы спортсменов в Международном союзе конькобежцев (ИСУ) решили в 1996 году. Каждый участник один раз стартует по внутренней дорожке, другой - по внешней. На чемпионате мира, в отличие от кубковых стартов, победитель определяется по сумме результатов двух забегов.

Ольга Фаткулина также стала первой на дистанции 1000 метров в дивизионе В. Она преодолела дистанцию за 1.13,013 секунды. Второй стала японка Рио Ямада - 1.13,926. Третье место заняла норвежка Рагне Виклунд - 1.14,118.

Кроме того, женская сборная России в составе Елизаветы Голубевой, Натальи Ворониной и Евгении Лаленковой выиграла "бронзу" в командной гонке преследования (2.56,220 секунды), отстав от победительниц из Канады на 3,80 секунды (2.52,412). Второе место заняла команда Нидерландов (2.52,692).

В мужской части программы отличился призер ЧМ Руслан Захаров, который до 2017 года выступал в шорт-треке и выиграл олимпийское "золото" 2014 года в эстафете. Он занял третье место в масс-старте, показав время 7.27,04 секунды. Первым стал бельгиец Барт Свингс (7.25,42), вторым финишировал датчанин Виктор Хальд Торуп (7.26,11).

Учитывая, с какими трудностями российские конькобежцы добирались до США, результаты они показывают достойные. Часть команды застряла на пересадке в Амстердаме, часть не могли вылететь из Москвы. Спортсменам не давали разрешение на въезд, так как они привиты не одобренными в стране вакцинами. В итоге прибытие в Солт-Лейк-Сити задержалось на неделю. Наша сборная не успела пройти акклиматизацию и адаптацию на месте проведения соревнований.

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