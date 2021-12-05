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05.12.2021 20:00
Рубрика: Спорт

Овечкин забил 750 шайб в НХЛ

Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск № 276(8627)
Все уже привыкли: если капитан "Вашингтона" Александр Овечкин забивает, то обязательно устанавливает какое-нибудь знаковое достижение или обновляет рекорд. Очередная шайба 36-летнего россиянина не стала исключением.
От Александра Овечкина в НХЛ пострадали уже 152 голкипера. Фото: gettyimages От Александра Овечкина в НХЛ пострадали уже 152 голкипера. Фото: gettyimages
От Александра Овечкина в НХЛ пострадали уже 152 голкипера. Фото: gettyimages

"Вашингтон" обыграл в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги "Коламбус" - 3:1, а на счету Овечкина - вторая шайба его команды. Она стала для Саши уже 750-й в "регулярках" НХЛ - юбилей.

Фото: Nick Wass/AP
Овечкин вывел "Вашингтон" на вершину таблицы НХЛ

"Довольно клевое число. Проехали, двигаемся дальше. Как я всегда говорю, идем от матча к матчу. А там будет видно", - отреагировал сам Овечкин, слова которого приводит официальный сайт НХЛ. В таблице лучших снайперов в истории лиги Александр по-прежнему четвертый, но до идущего третьим чеха Яромира Ягра осталось всего-то 16 шайб. Еще выше - канадцы Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).

Впрочем, отметка в 750 шайб заслуживает внимания сама по себе хотя бы потому, что до нее добирались лишь четверо. Причем, по скорости Овечкин уступает лишь Гретцки: канадец достиг рубежа в 31 год, потратив 1040 матчей. Россиянину 36 лет и сыграл он 1222 матча. Для сравнения: Горди Хоу добрался до 750 шайб в 41 год (1598 игр), Ягр - в 44 года (1633).

Зато Саша быстрее всех в истории НХЛ дошел от 700 до 750 голов - всего за 79 матчей. Хоу затратил на это 106 матчей, Гретцки - 116, а Ягр - 182.

Еще один любопытный факт. 750-ю шайбу Овечкин забросил российскому вратарю Даниилу Тарасову, ставшему 152-м в списке голкиперов, которых огорчил Александр.

Спорт Хоккей Чемпионат НХЛ Спорт Хоккей Игроки и тренеры Александр Овечкин