Овечкин забросил 750-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин достиг отметки в 750 заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ.

В ночь на воскресенье "Вашингтон" встречался с "Коламбусом" и добился победы со счетом 3:1.

В составе победителей заброшенной шайбой отметился российский форвард Александр Овечкин. Для него она стала 750-й.

Россиянин сократил отставание от занимающего третье место в истории лиги Яромира Ягра, на счету которого 766 голов. Больше только у Горди Хоу (801) и Уэйна Гретцки (894).

В нынешнем сезоне Овечкин отличился уже в 20-й раз.

Гол россиянина стал победным, и по этому показателю он вышел на третье место в лиге. У Овечкина 118 победных шайб.