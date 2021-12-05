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05.12.2021 08:59
Рубрика: Спорт

Овечкин забросил 750-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ

Текст: Максим Домчев
Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин достиг отметки в 750 заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ.
Фото: Patrick Smith / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Фото: Patrick Smith / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Фото: Patrick Smith / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

В ночь на воскресенье "Вашингтон" встречался с "Коламбусом" и добился победы со счетом 3:1.

Фото: Gary A. Vasquez-USA TODAY Sports/ Reuters
Овечкин признан первой звездой недели в НХЛ

В составе победителей заброшенной шайбой отметился российский форвард Александр Овечкин. Для него она стала 750-й.

Россиянин сократил отставание от занимающего третье место в истории лиги Яромира Ягра, на счету которого 766 голов. Больше только у Горди Хоу (801) и Уэйна Гретцки (894).

В нынешнем сезоне Овечкин отличился уже в 20-й раз.

Гол россиянина стал победным, и по этому показателю он вышел на третье место в лиге. У Овечкина 118 победных шайб.

Спорт Хоккей Чемпионат НХЛ Александр Овечкин