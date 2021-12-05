Дубль Классона помог "Краснодару" обыграть в гостях "Сочи"

В воскресенье в заключительном матче 17-го тура Российской премьер-лиги "Сочи" на своем поле проиграл "Краснодару" - 1:2 (1:1). Дубль в составе гостей на счету шведского легионера Виктора Классона. "Быки" набрали 28 очков и вышли на третье место в первенстве страны.

По своему накалу противостоянию двух коллективов из одного края пока еще далеко - по вниманию фанатов, обсуждению в СМИ - до двух уже классических дерби: краснодарского ("Кубань" - "Краснодар") и южного ("Ростов" - "Краснодар"). В то же время важность этого матча трудно было переоценить, так как встречались третья и шестая на данный момент команда первенства страны.

"Быки" на поле олимпийкой арены "Фишт" вышли без двух своих главных атакующих фигур (травмированы Реми Кабелла и Джон Кордоба), но зато вылечился пропустивший почти всю осень левый защитник Кристиан Рамирес. У "барсов" из-за дисквалификации пропускали встречу сразу два основных защитника - Сергей Терехов и Матео Барач.

Не совсем оптимальным сочетанием оборонительной линии хозяев Владимир Ильин, заменивший в качестве центрфорварда Кордобу, уже в первые семь минут вполне мог воспользоваться и забить трижды. Однако нападающий сначала пробил мимо пустого дальнего угла голкипера сочинцев Дениса Адамова (кстати, воспитанника Академии "Краснодара"), затем метров с восьми угодил в штангу, а вскоре из центра штрафной запустил мяч над перекладиной после идеального паса Эдуарда Сперцяна.

Зато своим первым же шансом главный бомбардир "Сочи" Матео Кассьерра воспользовался классно. Колумбиец, получив передачу со своей половины, вошел в штрафную и изящно забросил мяч за спину Матвея Сафонова - 1:0, 19-я минута. Это седьмой гол форварда в первенстве.

Правда, "Краснодару" удалось тут же отыграться. Ибрагим Цаллагов в собственной штрафной неловко атаковал Сперцяна, и главный судья Сергей Карасев с помощью ВАР и просмотра эпизода по видеомонитору определил, чтобы было нарушение правил. С "точки" Виктор Классон не промахнулся (между прочим, "быки" реализовали лишь пятый из десяти своих пенальти в сезоне) - 1:1, 24-я минута.

Гости продолжали больше владеть инициативой, дважды снова из неплохих позиций не забил Ильин, но затем свою команду выручил Сафонов. Голкипер сборной страны справился с рикошетом после удара Данилы Прохина и невероятным образом среагировал на выстрел Кирилла Заики метров с шести.

После перерыва в продолжающемся открытом противостоянии "барсы" стали больше владеть инициативой, однако теперь уже гостям удался результативный выпад. Причем в их фирменном комбинационном стиле. Гжегож Крыховяк вывел по правому флангу в штрафную Алексей Ионова, который изящно отпасовал чуть назад Классону, а швед изящно пробил в правый от голкипера угол - 1:2, 53-я минута.

Хозяева сразу резко усилили давление, практически наглухо заперев "черно-зеленых" в их штрафной. Защитникам и Сафонову с каждой новой атакой все труднее удавалось отбиваться от постоянно атакующего соперника. Главные тренеры "быков"(Виктор Ганчаренко - в основном с целью перестроить свои действия в обороне) и "барсов" (Владимир Федотов - чтобы еще больше усилить нападение) провели серию замен.

Действия продолжались в основном на половине "Краснодара" (однажды Игорь Юрганов не попал в пустой угол метров с пяти), но забить у сочинцев никак не получалось. При этом на 86-й минуте Крыховяк за грубый фол в центре поля получил "красную" карточку и был удален с поля.

В результате гостям удалось выстоять и добыть важнейшую для себя викторию. "Краснодар" набирает 28 очков и выходит на третье место в РПЛ, обойдя "Сочи" по дополнительным показателям.