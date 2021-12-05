Рублев обыграл Гойо и вывел Россию вперед в финале Кубка Дэвиса

Сборная России повела в счете в финальном матче Кубка Дэвиса по теннису против Хорватии благодаря победе Андрея Рублева над Борной Гойо - 6:4, 7:6.

Встреча длилась чуть больше полутора часов - один час 33 минуты. В первом сете Рублев реализовал один из брейк-поинтов, а во втором дело дошло до тай-брейка, в котором сильнее оказался россиянин.

"Очень сложный матч, невероятное давление. Борна здорово действовал на протяжении этих двух недель, и сегодня был очень хорош. Реально счастлив, что удалось выиграть", - отметил Рублев в эфире телеканала "Матч ТВ".

Добавим, что сейчас свой матч проводит Даниил Медведев: в соперниках у него Марин Чилич. В случае победы Медведева сборная России станет обладателем Кубка Дэвиса.